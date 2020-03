Óriási veszteségek várhatóak a filmiparban is

Leállt többek között a The Batman, az Elvis, a Jurassic World: Dominion, a Mission: Impossible 7 vagy a The Last Duel forgatása is.

Már március elején 5 milliárd dolláros (1517 milliárd forintos) bevételkieséssel számoltak filmipari elemzők a világszintű, COVID-19 vírus okozta világjárvány miatt visszaesett jegyeladások és késlekedő produkciók hatását felmérő írásaikban – írja az Origo.

Akkor még csak Kínában és Olaszországban került sor a mozik bezárását is érintő veszélyhelyzeti intézkedésekre, azóta azonban egyre több országban is hasonló intézkedéseket vezettek be a vírus megfékezése érdekében.

A kialakult helyzetben számos stúdió és forgalmazó dönt úgy, hogy a már elkészült alkotások bemutatóját későbbi időpontra halasztja, illetve növekszik a járvány miatt elhalasztott forgatások száma is (Tom Hanks például maga jelentette be, hogy ő és producer felesége, Rita Wilson egy ausztráliai forgatás alatt megfertőződtek), miközben a koronavírus miatt egyre több, az iparág és a filmművészet számára kiemelt fontosságú fesztivált és rendezvényt mondanak le a szervezők.

A globális filmipar kiemelkedő bevétellel zárta a tavalyi évet: 2019-ben a mozik világszintű bevétele 42,5 milliárd dolláros (csaknem 13 ezer milliárd forintos) csúcsot állított be, ebből az Észak-Amerikán kívüli bevételek 31,1 milliárd dollárra (9500 milliárd forintra) rúgtak, ami ugyancsak nemzetközi rekord.

Az már egészen biztos, hogy a nemzetközi filmipar idén legfeljebb negatív rekordra számíthat: a legelső, március eleji számítások 5 milliárd dollárra becsülték a globális filmipar eddigi, a koronavírus miatt elszenvedett bevételkiesését, s úgy tűnik, az iparág jó ideig nem számíthat javulásra.

Márciusig főleg a távol-keleti piacon lehetett érzékelni a veszteségeket.

A Kínában kezdődött koronavírus-járvány miatt a világ második legnagyobb mozihálózatával rendelkező ázsiai országban mintegy 70 ezer filmszínházat zártak be, a korlátozás pedig egyaránt érzékenyen érintette hollywoodi és helyi stúdiók bevételeit is, továbbá a tervezett bemutatókat.

Amíg a hagyományos kínai újévi ünnepek alatt tavaly 1,76 milliárd dollárért (534 milliárd forintért) váltottak mozijegyet a nézők, addig idén összesen 4,2 millió dollárért (1,3 milliárd forintért).

Elemzők szerint a kínai veszteség február végére meghaladhatta a kétmilliárd dollárt.

De az idei első negyedévben több mint felére zuhantak a bevételek például Dél-Koreában, illetve Japánban is, ahol az idei nemzeti filmdíj átadóját már zárt ajtók mögött – vendégek és tudósítók nélkül – rendezték meg március 6-án.

A COVID-19 vírus okozta járvány első (és eddig legkiterjedtebb) európai gócpontjában, Olaszországban az első negyedévre vetítve több mint 70 százalékkal zuhant a mozik eredménye, miközben a járvány megjelenése előtt és januárban még 22 százalékkal magasabb volt a jegybevétel.

Az országban március 8-ig már csak a mozik mintegy fele üzemelt, az olasz kormány pedig a járványügyi helyzetre tekintettel aznap elrendelte a filmszínházak bezárását az egész ország területén – minimum egy hónap időtartamra. De a koronavírus megfékezése céljából egyre több európai országban rendelnek el általános mozistoppot, azaz nagy valószínűséggel a kontinensen hónapokig csak hiánnyal lehet számolni.

Egyes európai országok filmipari vezetői máris vészforgatókönyveken dolgoznak, hogy a nemzeti iparág szereplőinek veszteségeit minimalizálják, biztosítsák, hogy hosszú távon ne omoljon össze a nemzeti filmkultúra. Franciaországban például – ahol március 15-től országosan bezártak a filmszínházak – a nemzeti filmközpont, a CNC elnöke, Dominique Boutonnat felhívta a figyelmet, hogy megsürgetik az állami támogatásra jogosult francia moziüzemeltetők, gyártók és forgalmazók kifizetéseit, illetve dolgoznak egy új, kedvezményes filmipari hitel bevezetésén.

Addig is, a moziüzemeltetők körében elhalasztják a francia mozijegy-adó megfizetését, azaz azt a 10,72 százalékos, minden mozijegy után befizetendő „pótdíjat”, amelynek 80 százaléka a francia gyártókat illeti, 20 százaléka pedig a CNC támogatási alapját növeli.

Mindeközben biztonsági szempontok miatt számos nemzetközi fesztivált és filmes rendezvényt halasztottak el, illetve eleve meg sem rendezik azokat.

A teljesség igénye nélkül, ilyen például a Thesszaloniki Dokumentumfilm Fesztivál, a prágai Febiofest nemzetközi filmfesztivál, a Pekingi Nemzetközi Filmfesztivál, a New York-i Tribeca, az SXSW, a CinemaCon, de veszélybe került a világ legnevesebb filmfesztiváljának, a cannes-i mustra megrendezése is, amely az eredeti tervek szerint idén május 12. és 23. között zajlana. A filmfesztivál igazgatója, Pierre Lescure úgy fogalmazott a Le Figarónak, hogy reménykednek abban, a járvány április közepére lecsillapodik (amikor a hivatalos versenyprogramot bejelentenék), de ha nem javul a helyzet, akkor inkább lefújják az eseményt.

A legnézettebb filmeket gyártó Hollywood is rendkívül nehéz helyzetbe került.

Nem csak azért, mert eddig főként az ázsiai és európai forgalomcsökkenés miatt az idei első negyedév teljesítménye 20 százalékkal alatta van a tavalyi időszakénak, hanem mert a járvány elharapózásával a stúdiók egyre inkább arra kényszerülnek, hogy már legyártott „slágerfilmjeik” premierjét elhalasszák, miközben biztonsági okokból nő a szüneteltetett forgatások száma is, azaz a filmipari visszaesés már egészen biztosan érinti a jövő évet is.

Idén olyan, már kész, eredetileg tavaszra meghirdetett filmek premierje csúszik, mint a 25. Bond-film Nincs idő meghalni, a Mulan, a Hang nélkül 2., az F9, de kérdéses a Fekete özvegy májusi premierje is.

Azaz a jegypénztári szempontból egyik kiemelten fontos, tavaszi blockbuster-időszak egészen biztosan veszteséges lesz –miközben a koronavírus-járvány miatt (még ha legtöbb esetben csak két hétre is)

leállt egyebek mellett a The Batman, az Elvis, a Jurassic World: Dominion, a Mission: Impossible 7 vagy a The Last Duel forgatása.

Ráadásul márciustól az észak-amerikai mozik is csak félgőzzel üzemelnek, egyre több filmszínházat zárnak be (városi rendelet alapján például San Franciscóban és New Yorkban), ennek megfelelően március második hétvégéjén a hollywoodi filmek már az észak-amerikai, tehát a hazai piacon is rosszul teljesítettek. A The Hollywood Reporter friss elemzése szerint akár 20 milliárd dolláros veszteséget is okozhat idén a koronavírus az amerikai filmiparnak.

Összefoglalva: világszinten egyre kevesebb film kerül a fogyatkozó számú, üzemelő moziba, s ez valószínűleg nyár elejéig így is marad, ez pedig azt jelenti, hogy újabb dollármilliárdokkal nő a globális filmipar vesztesége.

