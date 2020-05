Judi Dench 85 évesen a Vogue legidősebb címlapsztárja

A 85 éves Judi Dench szerepel a Vogue divatmagazin júniusi kiadásának címlapján. Az Oscar-díjas brit színésznő a lap eddigi legidősebb címlapsztárja – adta hírül kedden a brit média.

Dench fotói még a koronavírus-járvány miatti országos karantén bevezetése előtt készültek, de a magazinban megjelenő címlapsztoriban már a karanténban töltött napjairól is beszél a sztár, aki surrey-i házába vonult vissza.

Biztos vagyok abban, hogy azt érzem, mint mindenki más, nehéz felfogni ezt a példátlan időszakot. Az viszont jó, hogy ez felhívta az emberek figyelmét azokra, akik teljesen egyedül vannak. Ha ennek az lesz a vége, hogy kedvesebbek leszünk egymással, az nyújthat valami pluszt

– fogalmazott Dench.

A járvány alatt a színésznő a közösségi médiában is sztárrá vált. Bár személyesen nem használja ezeket a platformokat, családtagjai több képet is posztoltak róla, amelyek rendkívül népszerűek lettek – emlékeztetett a The Guardian brit napilap.

Áprilisban lánya, Finty Williams a Twitterre töltött fel egy videót, amelyen Dench kutyajelmezben látható, amint ezt mondja: „Nevessünk csak tovább. Ez minden, amit tehetünk”. A posztot azóta több mint ötmillióan látták.

Május első napjaiban pedig a színésznő és unokája, Sam Williams táncolt a TikTokon egy amerikai rapper, Yung Gravy Cheryl című számára. De egy kézmosós videót is feltöltöttek róla, amelyen Gyles Brandreth-szel szerepel.

A magazin címlapján az őszhajú Dench rózsaszín, virágos Dolce&Gabbana selyem organza kabátkát visel. A lapban publikált további fotókhoz pedig krémszínű Armani Prive tunikába öltözött.

A színésznő a BBC News szerint csalódottan nyilatkozott a Macskák című filmről, amelyben legutóbb szerepelt. Mint mondta, egészében még nem látta a filmet, de a jelmez, amelybe a számítógépes trükkökkel öltöztették, nem tetszett neki. Ugyanakkor határozottan leszögezte, hogy esze ágában sincs visszavonulni.

Borítókép: Judi Dench egy 2018-as filmfesztiválon