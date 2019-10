John Lennon egyik utolsó dalát dolgozta fel Ringo Starr és Paul McCartney

A szám Ringo Starr új lemezének egyik különlegessége.

Ringo Starr új lemezének egyik különlegessége John Lennon egyik utolsó számának feldolgozása, amelyen Paul McCartney is gitározik, és amelyre George Harrison játékát is becsempészték.

„Mindannyian benne vagyunk”

– mondta Ringo Starr, a Beatles egykori dobosa a Grow Old with Me című számról.

A dal szerzője John Lennon, aki 1980-as Double Fantasy című lemezéhez vette fel a számot, de végül nem került fel az albumra.

A 79 éves Starr felidézte, hogy az egykori demofelvételen hallható, amint Lennon azt mondja: „Ez remek lesz neked, Ringo”.

A zenész elmondta, hogy bár Lennon más számokat is írt neki, ez különösen fontos számára, ezért választotta az új lemezre. Meghatottan beszélt arról, hogy bár Lennon már nagyon régen meghalt, a szám továbbra is felkavarja, mivel John az egyik legjobb barátja volt.

Jack Douglas, a What’s My Name című új lemez producere a Here Comes the Sun című egykori Beatles-sláger felvételéről felhasználta George Harrison játékának egy részletét a Grow Old with Me új felvételéhez.

Starr, aki a közelmúltban publikált egy új fotókönyvet is Another Day in the Life címmel, a lemezzel kapcsolatban azt is megemlítette: nagyon örül annak, hogy a Beatles idén 50 éves Abbey Road című albuma ismét visszatért a zenei toplista élére az évfordulónak köszönhető érdeklődés miatt.

