Folytatást kap az HBO sikersorozata

Megkapta a 2. évados megrendelést a Perry Mason – közölte Francesca Orsi, az HBO programigazgató-helyettese. Az HBO-n két éve nem voltak kíváncsiak annyian egy új sorozat első epizódjára, mint a Perry Mason nyitányára.

Mint írtuk, remekül indult az HBO-n a Perry Mason, a premier napján a különböző platformokon összesen 1,7 millióan nézték meg az első epizódot az Egyesült Államokban – ilyen magas nézettségre pedig a Deadline szerint két éve nem volt példa a csatornánál, legalábbis ami az új sorozatok nyitányát illeti.

Perry Mason az irodalom és a popkultúra egyik leghíresebb ügyvédje, akiről Erle Stanley Gardner írt vagy nyolcvan regényt és novellát, és aki aztán több filmet és sorozatot is ihletett. A képernyőn legutóbb Raymond Burr játszotta számos tévéfilmben 1985 és 1993 között, most pedig Matthew Rhys jeleníti meg, akit korábban a Foglalkozásuk: amerikai főszerepében láthattunk, ottani alakításáért Emmy-díjat is kapott.

Július 22-re kiderült, hogy már 8 millióan megnézték a sorozatot az amerikai HBO-n, a cég igen elégedett a produkcióval, úgyhogy készülhet a 2. évad.

