Félelmetesen jó lett a Slipknot-dal feldolgozása

Nina, az Egyesült Királyságban született csellista újraértelmezte a metál slágert.

Nina, az Egyesült Királyságban született csellista drámai átalakítása látható a Slipknot 2014-es THE DEVIL IN I slágerére készített feldolgozásában. Nina, akit online rajongói Sugar Cello néven is ismernek, 14 nemzetközi zenei díjat nyert és munkáját úgy nevezi, mint „a cselló esztétika határainak lebontása”.

Ez az előadás minden bizonnyal lebontja a rock és a klasszikus zene közötti akadályokat, a hibátlan technikát ötvözve az agresszív fejrázással, ijesztő maszkokkal, ami a zenekar régóta fennálló védjegye.

„Ezt a projektet a szeretet és a szenvedély hajtotta. Az egyik kihívás, amellyel szembesültem a készítés során, az volt, hogy Slipknot anyagához egy orkesztrikusabb hangulatot adjak hozzá” – nyilatkozta a csellista.