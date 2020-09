Elkezdte forgatni új filmjét M. Night Shyamalan

M. Night Shyamalan (Hatodik érzék, Sebezhetetlen, Jelek) Twitteren adott róla hírt, hogy forgatja legújabb filmjét, amihez forgatási fényképet és plakátot is mellékelt – írja az Origo.

A filmről időközben a Collider írta meg, hogy Pierre Oscar Levy és Frederik Peeters francia képregénye, a Sandcastle adaptációja lesz, amiben 13 ember képtelen elhagyni egy rejtélyes, elhagyatott partszakaszt, ahol egy holttestet találnak, ők maguk pedig rohamosan öregedni kezdenek.

– írta a rendező Twitteren.

Feels like a miracle that I am standing here shooting the first shot of my new film. It's called Old. #OldMovie @OldTheMovie pic.twitter.com/hth8jUum8K

— M. Night Shyamalan (@MNightShyamalan) September 26, 2020