Csillagászati összegért keres gazdát Bob Dylan egyik dalának kézirata

Rekordáron kínálják megvételre Bob Dylan egyik leghíresebb dala, a The Times They Are A-Changin’ kéziratát.

Egy jegyzetfüzet egyetlen lapjáról van szó, amelyen a Nobel-, Oscar-, Golden Globe- és 13-szoros Grammy-díjas amerikai énekes, dalszerző, zenész és költő 1964 januárjában megjelent harmadik albuma címadó dalának szövegét vetette papírra a megelőző évben, számos javítással és firkával tűzdelve.

A régi kéziratok adásvételével foglalkozó Los Angeles-i aukciósház, a Moments in Time 2,2 millió dollárt (715 millió forint) kér a rocktörténeti relikviáért. Licitálni nem lehet, a Dylan-kézirat azé lesz, aki elsőként ajánlja meg a kért összeget.

Az aukciósház vasárnapi közleménye szerint a dokumentum valaha Dylan jelenlegi menedzsere, Jeff Rosen tulajdonában volt, és most egy névtelenséget kérő magánszemély bocsátja áruba. A dalt a zenész egyik leghíresebb protest songjaként tartják számon az 1960-as évekből.

Ha megadják a kért árat, új rocktörténeti rekord születik.

A korábbi rekordot Dylan Like a Rolling Stone című dalának eredeti kézirata tartja, amelyet 2 millió dollárért adtak el a Sotheby’s egy 2014-es New York-i árverésén.

A Moments in Time áruba bocsátja Dylan két másik dalának kéziratát is. A Subterranean Homesick Blues című 1965-ös dal szövegét 1,2 millió dollárért, a Lay Lady Lay című 1969-es ballada kéziratát pedig 650 ezer dollárért kínálják megvételre.

A népszerű dalok kéziratai – különösen a javításokkal, ráfirkálásokkal teli papírlapok – kedvenc tételei a hírességek emléktárgyait gyűjtő rajongóknak.

Don McLean American Pie című dalának 16-oldalas szövegtervezetét 1,2 millió dollárért adták el 2015-ben, Paul McCartney Hey Jude című számának részleges kézirata 910 ezer dollárért talált gazdára egy áprilisi online árverésen.

Bob Dylan a világ egyetlen, irodalmi Nobel-díjjal elismert énekes-dalszerzője.

