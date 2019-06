A világ egyik leghíresebb énekesnőjét is zaklatta Weinstein

A két híresség 1991-ben dolgozott együtt.

Madonna szerint amikor 1991-ben együtt dolgozott Harvey Weinsteinnel, a producer szexuális ajánlatokkal zaklatta, és „átlépte a határokat”. A sztár erről a The New York Times amerikai napilapnak adott interjújában beszélt.

Hollywoodot 2017-ben megrázta Harvey Weinstein filmmogul szexuális zaklatási botránya, amely elindította a munkahelyi zaklatások elleni Time’s Up! mozgalmat. Számos színésznő vádolta meg a producert azzal, hogy hatalmával visszaélve szexuálisan zaklatta, kihasználta őket, sőt többen szexuális erőszak miatt is feljelentést tettek ellene.

Madonna a legutóbbi sztár, aki a nyilvánosság előtt beszélt a vele történtekről.

Mikor együtt dolgoztunk, Weinstein szexuálisan hihetetlenül kihívóan viselkedett

– mondta a The New York Timesnak, amely szerdán hosszú cikket szentelt a szár pályafutásának.

A napilap cikkét idéző BBC News emlékeztetett arra, hogy a színésznő és énekesnő 1991-ben a Madonnával az ágyban című dokumentumfilm készítése során került kapcsolatba Weinsteinnel, akinek filmvállalata a produkció forgalmazója volt.

„Nős volt, és engem természetesen egyáltalán nem érdekelt” – mesélte Madonna a lapnak, hozzátéve, tisztában volt azzal, hogy Weinstein egy csomó nővel így viselkedett, akit a szakmából ismert.

„Mindannyian úgy voltunk vele: Harvey azért teheti meg, mert olyan nagy a hatalma, annyira sikeres és a filmjei olyan jól mennek, hogy mindenki vele akar dolgozni, tehát az embernek ezt el kell fogadnia” – mondta.

Weinsteint a szexuális zaklatási ügyek miatt 2017-ben kirúgták produkciós vállalatából, és New Yorkban szexuális erőszak miatt emeltek vádat ellene. Májusban stúdiója egykori alkalmazottaival és áldozataival 44 millió dollár értékű kártérítési egyezségre jutott, de a bűnügyi perének előkészítése és számos ellene indított polgári per továbbra is folyamatban van.

Madonna a The New York Times cikkében megkönnyebbülésének adott hangot, hogy a hatóságok fellépnek Weinstein ellen.

Mikor megtörtént, azt gondoltam: végre. Nem kárörvendtem, mert nem fogok örülni senkinek a veszte miatt. Szerintem az egyébként sem jó karma. De jó volt, hogy egy olyasvalakit, aki annyi éven át visszaélt a hatalmával, elővesznek és felelősségre vonnak

– mondta.