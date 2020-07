A karanténban készült produkciókat külön díjazza a zenetévé

Ariana Grande és Lady Gaga 9-9 kategóriában lett díjesélyes.

A karanténban készült videoklipeket idén két új kategóriában díjazza az MTV. A zenetévé csütörtökön hozta nyilvánosságra a díjjelöltek listáját.

Ariana Grande és Lady Gaga 9-9 kategóriában lett díjesélyes, közösen készített Rain on Me című klipjük a legjobb videó, dal és együttműködés mezőnyben is jelölést kapott.

A legjobb karanténelőadás kategóriában Gaga, John Legend, Post Malone és DJ D-Nice is jelölt lett azokkal a műsorokkal, köztük online adománygyűjtő gálákkal, amelyekben a pandémia alatt vettek részt.

Az új videoklipek közül Grande és Justin Bieber duettje, a Stuck with U, valamint Drake Tootsie Slide és Legend Bigger Love című produkciója is indul az MTV VMA díjáért.

Billie Eilish, aki nagyot aratott a januári Grammy-gálán, hat kategóriában jutott jelöléshez. De sem a fiatal sztár, sem Grande nem került be az év legjobb előadója mezőnybe, amely idén a Gaga, Megan Thee Stallion, Post Malone, The Weeknd, Bieber és DaBaby névsorból állt össze.

Az MTV Video Music Awards trófeáiról online szavazással a rajongók döntenek. A gálát augusztus 30-án rendezik meg a brooklyni Barclays Centerben.

A 19 ezer férőhelyes zárt csarnokba a távolságtartás szabályait betartva engedik be a korlátozott létszámú közönséget.

Számos előadó New York különböző nevezetes helyszínéről jelentkezik majd be a ceremónián.

Borítókép: Ariana Grande, az egyik díjesélyes.