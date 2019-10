A brit becsületrend tagjává avatták Margaret Atwoodot

A sötét ruhát színes sállal és piros kalappal viselő 79 éves írónőt az irodalom szolgálatáért elismeréseként tüntette ki a 93 éves uralkodó a windsori kastélyban megrendezett ünnepségen.

A brit becsületrend tagjává avatta pénteken Margaret Atwood kanadai írónőt II. Erzsébet brit uralkodó.

„Egy kicsit elérzékenyültem. Hosszú történelmi időszak szemtanúi vagyunk, és én elég öreg vagyok ahhoz, hogy sok mindenre emlékezzem a történelemből”

– mondta Atwood a ceremónia után a PA hírügynökségnek nyilatkozva.

„Vegyük csak a korát és azokat a feladatokat, amelyeket ellát, a királynő mindenki számára inspirációt jelent, és ez arra ösztönöz, hogy te is folytasd” – tette hozzá.

Az V. György király által 1917-ben alapított brit becsületrendet (Order of the Companions of Honour) azok kaphatják, akik jelentősen és hosszasan hozzájárultak a művészetekhez, a tudományhoz, az orvostudományhoz és a közszolgálathoz. Egy időben csak 65 tagja lehet a becsületrendnek.

Jelenlegi tagjai között van Maggie Smith színésznő, John Major brit kormányfő, Joanne K. Rowling, a Harry Potter-regényfolyam szerzője, Paul McCartney zenész.

Margaret Atwood tíz napja vehette át megosztva a nigériai-brit Bernardine Evaristóval az idei Booker-díjat, a legrangosabb brit irodalmi elismerést A szolgálólány meséje című regényének nemrégiben megjelent folytatásával, a Testamenumok című kötettel érdemelte ki a díjat.

Borítókép: Margaret Atwood 2019. szeptember 10-én