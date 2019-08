Wolf Kati megdolgozik az alakjáért

Az énekesnő 44 évesen is bombaformában van, amit a genetika mellett a sportnak is köszönhet.

Wolf Kati 44 évesen is bombaformában van. Az énekesnő a színpadon egy igazi díva, otthon pedig odaadó édesanya, aki nagyon büszke kiskamasz lányaira, Jankára és Lucára, akik egyértelműen örökölték a művészi hajlamát.

„A nyár minden szakmabelinek húzós, ez alól én sem vagyok kivétel. Júniustól szeptemberig be vagyok táblázva, de a hétköznapokat így is a gyerekekkel tudom tölteni. Szerencsére a lányok már nagyok, nincs velük gond, és egyébként is jó dolguk van, mindkét nagyszülőnek van a Balatonon nyaralója, úgyhogy egész nyáron ott strandolnak” – mondta a Lokálnak Wolf Kati, aki mindig megtalálja a munka és a magánélet közti egyensúlyt, a kettő ugyanis remekül kiegészíti egymást.

„Teljesen másképp működöm a színpadon, mint otthon édesanyaként. Nagyon különbözik a kettő egymástól, hisz a munkámban csak magamra koncentrálok, ott én vagyok középpontban, utóbbinál pedig egyértelműen a család, a gyerekek. Janka 14, Luca pedig 9 éves, és noha a nagyobbik már kamaszodik, nincs okom panaszra, nagyon jó fejek. Mindkettőjüknek van már terve a jövőre nézve, a nagyobbik imád olvasni, és ő maga is ír, a kisebbik pedig csodálatosan rajzol. Emellett atletizálnak, és noha az utóbbi időben már nem olyan lelkesek, próbáljuk őket motiválni, a gyermekkori sport ugyanis elengedhetetlen” – magyarázta Kati, aki tökéletes alakját szintén a sportnak köszönheti.

„Kicsi korom óta sportolok, meggyőződésem, hogy ennek köszönhetem az alakom. Persze jó a genetikám is, de a filigrán testalkat nekem sincs ingyen, folyamatosan meg kell érte dolgoznom” – tette hozzá.

Borítókép: Wolf Kati énekesnő a Hogy volt?! című tv-műsor felvételén, az MTVA Kunigunda utcai gyártóbázisának 3-as stúdiójában.