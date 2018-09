Türelemre tanítja az anyaság Nagy Adrit

A gyönyörű énekesnő nem aggódik annyira kisfia, Benedek miatt, mint elsőre gondolta.

Az anyaság minden pillanatát ajándékként éli meg Nagy Adri, aki alig néhány hete adott életet első gyermekének, Benedeknek. Az énekesnő várandósága alatt azt hitte, mindent túlaggódó anyuka lesz, a gyakorlat azonban neki is önbizalmat ad. Egyedül a kisbabájára neheztelő kutyusa miatt volt az első hetekben rossz érzése, de ezen a területen is kezd helyreállni a családi harmónia, miközben a mindig pörgő és mozgalmas életet élő Adri is türelmet tanul.

„Egyelőre elég hullámzó az éjszakai ritmus, Bendedek 2-3 óránként felébreszt minket, de az ő korosztályában ez még teljesen természetes”

– meséli boldogan Nagy Adri. „Talán a fürdetés és a vacsora az egyetlen fix pontja az életünknek, de már most sokkal többet hagy minket aludni, mint amikor kéthetes volt.”

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A legnagyobb melegben inkább otthon hűsöltek, általában késő délután mozdultak ki, és sétáltak Benedekkel. „Már a kutyusunk is örömmel velünk tart. Az első néhány hétben nagyon neheztelt rám Benedek miatt, eléggé kétségbe estem, hogy ilyen nehezen viseli az új családtagot” – osztja meg tapasztalatait az énekesnő. „Nyilván eddig ő volt számunkra a világ közepe, így neki is fel kellett dolgoznia, hogy lett egy másik igazán fontos pontja az életünknek. Szerencsére kezd újra a régi lenni a kapcsolatunk. Akkor pedig szerintem már repdesni fog az örömtől, amikor Benedek egy-egy kiflicsücsköt ledob majd neki az etetőszékből.”

Adri azt is elárulta, sokkal lazábban éli meg az anyaságot, mint azt előre gondolta. „Működik a légzésfigyelő, ha alszik Benedek, de nem aggódok olyan sokat, mint előre elképzeltem. Gyorsabban nő és fejlődik, mint egy átlagos baba, én pedig ösztönösen veszek részt a kis dolgaiban, eltűntek a legnagyobb félelmeim. A Czeizel Intézetben végzett hathetes, három testtájas csecsemőultrahang is megnyugtatott, hogy minden a legnagyobb rendben a kisfiammal.

Én a prevencióban hiszek, így fontosnak tartom, hogy minden fontos vizsgálaton átessen”

– hangsúlyozza Adri, aki tudja, számos olyan betegség létezik, amelyek a magzati életben még nem mutatkoznak, kialakulásuk, illetve azonosításuk a megszületés után lehetséges. A korszerű ultrahangos szűrővizsgálatnak köszönhetően azonban az esetlegesen feltárt eltérések és rendellenességek idejekorán, már a tünetek megjelenése előtt kezelhetővé válnak.

„Már ezalatt a pár hét alatt is rengeteget tanultam” – fejti ki az anyaság kapcsán a gyönyörű énekesnő. „Eddig nagyon szabad voltam, jöttem-mentem, intézkedtem. Most minden percemet Benedekkel töltöm. Nem voltam soha türelmes típus, így most a türelmet is tanulom a kisfiam mellett. Van, hogy egy óra, míg elalszik, mégsem érzem tehernek megélni ezeket a pillanatokat. Most ő a legfontosabb, az ő igényei, érzései kerültek előtérbe, és ez így van rendjén.