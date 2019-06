Rékasi Károly: Székelyföld a szívem csücske

A színész társulatával a határon túlra, Erdélybe, a Felvidékre és a Délvidékre megy turnézni.

Rékasi Károly lelkesen indul a nyáron a határon túlra, hogy elvigye a Feketeszárú cseresznye című darabot – árulta el a Vasárnap Reggelnek adott interjújában. Már nem első alkalommal hívják meg a József Attila Színházat, tavaly is nagy sikere volt a turnénak, mindenütt telt ház volt. Rékasi szerint hallatlan szeretet vette körbe őket, reméli, hogy idén nyáron sem lesz ez másképp.

A színészek a Feketeszárú cseresznye című darabbal készülnek, amelyet már hetedik éve játszanak. Rékasi Károly arról beszélt, mindannyiukat megérinti, hogy Kerényi Imre, aki annak idején rendezte, már máshonnan nézi az előadásokat és figyel rájuk.

„A párom, Gerda a tanítványa is volt, és ő mesélte, hogy a Funtinelli boszorkány című darab előadási alatt is érezhető Kerényi Imre jelenléte” – fogalmazott a színész, hozzátéve, hogy szerelmének, Pikali Gerda színésznőnek már többször is voltak hasonló megérzései.

„Gerdában gyermekkora óta erősek a megérzések. Bennem kevésbé, én sokkal racionálisabb vagyok. Legfeljebb annyit éreztem, hogy valahol jó érzéseim voltak, jól éreztem magam vagy sem. De nem magyaráztam ezt semmivel. Most már kicsit más a helyzet.”

Példaként említette, hogy a Wass Albert munkáiból, Szerelmem Erdély címmel rendezett irodalmi estjén egy alkalommal szinte érezte maga mellett az író jelenlétét a színpadon. Úgy fogalmazott, ugyan csak egy pillanat volt, de nagyon megérintette. Ennél is jobban meglepte azonban, amikor más alkalommal ugyanennek a darabnak kapcsán az előadás előtt elhangzott, hogy szomorú aktualitása a Székelyföldön meggyalázott világháborús katonasírok esete. Mikor kinyitotta Wass Albert: Voltam című könyvét, az éppen ott nyílt ki, ahol ez állt: „édesapámat és nagyapámat a házsongrádi temetőbe temettük el, ma már nem lehet megtalálni a sírjukat, hiszen ezek az újkori jövevények kiforgatták azt.” Rékasi Károly úgy vélte, mindez nem lehet véletlen.

A színész arról is beszélt, hogy a turné és az előadások mellett vőfélykedik, és legtöbbször nyáron van ilyen munkája, amit szolgálatnak és hagyományőrzésnek tekint. Hozzátette: több alkalommal megy a nyáron Székelyföldre is vőfélykedni.

Kitért arra is, hogy Pikali Gerdával közösen úgy döntöttek, saját esküvőjükön nem lesz vőfély:

„Nevetve arra jutottunk, hogy majd én leszek. Igazán őszintén – és a legjobban – én tudom őt kikérni és az ételfogások előtt a köszöntőt is elmondom. Ez is beleillene abba, hogy mi egyáltalán nem akarunk szokványos esküvőt.”

Székelyfölddel kapcsolatban elmondta, Koltay Gábor rendezővel járt kint életében először egy forgatáson, és ott, akkor valami megmoccant benne. Ennek az élménynek a hatása az irodalmi est, amivel a mai napig járja az országot.

„Az a fantasztikus érzés, ami Székelyföldön megfogott, pl. Soroksáron, ebben a később Budapesthez csatolt kerületben is előjön bennem. Ott is azt tapasztalom, hogy köszönnek egymásnak az emberek, figyelnek a másikra, nem csak magamutogatás folyik, hanem nyitottak, őszinték.”

Rékasi és kedvese a nyáron pihenést is terveznek, egy hétre utaznak el. Ősztől pedig új szerepben szeretné magát kipróbálni: szeretne létrehozni egy szabadidőközpontot Soroksáron.