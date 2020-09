Pénteken dől el, melyik magyar filmet nevezzük az Oscarra

Káel Csaba, a mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos felkérésére megalakult a hivatalos magyar Oscar-nevezésről döntő szakmai bizottság. A testület tagjai a tervek szerint novemberben döntenek a magyar Oscar-nevezésről.

A filmvilág legnagyobb presztízsű díjára, a járványhelyzet miatt a filmforgalmazásban kialakult rendhagyó évet figyelembe véve, idén nem csak a mozikban bemutatott alkotások közül lehet nevezni – közölte a Nemzeti Filmintézet (NFI).

Az Amerikai Filmakadémia szabályzata szerint a jövőre 93. alkalommal átadandó Oscar-díjakra a nemzetközi film kategóriában minden ország egy alkotást nevezhet azok közül, amelyeket 2019. október 1. – 2020. december 31. között mutattak be az adott országban. Idén először – a járványhelyzet miatt, melynek hatásai a filmforgalmazásban is alapvető változásokat hoztak – az országok nemcsak a mozikban bemutatott filmeket küldhetik az Oscar-versenybe, hanem azokat is, melyek eredetileg moziforgalmazásra készültek, de a járvány miatt végül online voltak először láthatók – olvasható az NFI közleményében.

A hivatalos magyar Oscar-nevezésről döntő testületben Deák Kristóf, a Mindenki című Oscar-díjas rövidfilm rendezője és a Nemzeti Filmintézet Filmszakmai Döntőbizottságának tagjai közül Fonyódi Tibor, Káel Csaba, Kálmán András és Pesti Ákos, valamint Bereczki Csaba, a Filmintézet Nemzetközi jogértékesítési és képviseleti igazgatója és Novák Emil, a Magyar Filmakadémia ügyvezető elnöke vesz részt idén.

A filmvilág legnagyobb presztízsű megmérettetésén az országok hivatalos nevezései közül az Amerikai Filmakadémia képviselői választják ki majd az öt jelölt játékfilmet, amelyek végül a legjobb nemzetközi filmnek járó Oscar-díjért versenyre kelhetnek.

A jelöltek listáját 2021. március 15-én hozzák nyilvánosságra, az Oscar-díjak ünnepélyes átadására április 25-én kerül majd sor Los Angeles-ben.