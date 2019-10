Nem csak lemezbemutató koncert lesz, hanem basszusgitáros köszöntés is

A csapat Gőbl Gábor ötvenedik születésnapját is megünnepli.

Nagyszabású lemezbemutató koncertet tart október 12-én, most szombaton a Moby Dick a Barba Negrában. Az aranylemezek sorához elsőként csatlakozott Terápia lemezt népszerűsítő turné tetőpontján az alapító énekes-gitáros Schmiedl Tamás fiával közös zenekara, a Bloody Roots, illetve a szintén alapító gitáros Mentes Norbert formációja, a napokban vadonatúj albummal jelentkezett Hungarica is fellép, és csatlakozik hozzájuk az Innistrad, valamint különlegessé teszi az is, hogy a zenekar basszusgitárosa, Gőbl Gábor 50. születésnapját is megünneplik, aki videóban hívta hadba a rajongókat:

A Moby Dick a Terápia lemez áprilisi megjelenése óta kifejezetten aktívan tesz közzé videókat az új lemezről, legutóbb egy hónappal ezelőtt készült el a Program videoklipje, ami már az ötödik a sorban.

A Hungarica pedig az előző héten adta ki Blitzkireg című új nagylemezét, amiről szintén több stúdiós videó jelent meg.