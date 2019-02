Megváltozott Faragó András fizimiskája

A színész sokáig komoly túlsúllyal küzdött, a pocakja hozzátartozott a megjelenéséhez.

A művésznek a harminckilós fogyásával szinte egy időben a fizimiskája is megváltozott: 25 év után levágatta a copfját, és megvált a bajszától és a szakállától is – írja a Hot! alapján a Vasárnap Reggel.

Most, hogy levágattam a copfom, új életre keltek a hajhagymáim! Újra göndörödő fürtöket viselek, még ha már őszbe hajlókat is – kezdte András. – Meggyanúsítottak, hogy egy új szerelem miatt változtattam a frizurámon, pedig azért lett más a hajviseletem, mert rettentően beleuntam! Hajas Laci régóta fente rám az ollóját, de az ominózus pillanatban még egyszer megkérdezte: Biztos? Azt feleltem, hogy Persze!, és már kész is volt.

A párom örült, hogy kapott egy új pasit, és nekem sem hiányzik, bár vannak még fantommozdulataim, például amikor ki akarom húzni a copfot a kabátból, csak nincs mit. A színház portáján az első napokban utánam szóltak, hogy hová megyek. Nekem is szoknom kellett egy kicsit a saját tükörképemet. Néha még rá kell köszönnöm ismerősökre, akik simán elmennek mellettem!

A színész sokáig komoly túlsúllyal küzdött, a pocakja hozzátartozott a megjelenéséhez.

A szívproblémái és a későn diagnosztizált cukorbetegsége – ami miatt az egyik lábujját is amputálni kellett – figyelmeztették, hogy gyökeresen változtatnia kell az életmódján.

Most minden rendben, a szívemet is, a cukorszintemet is rendszeresen ellenőriztetem – állította András. – Tartom a súlyomat, odafigyelek, nehogy ismét hízni kezdjek. Beleszerettem a nordic walkingba, azt gyakran űzöm a jó levegőn a párommal.