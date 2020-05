Jótékonysági online lemezbemutató koncertet ad a Subtones

Az elismert zenészekből álló dzsesszfunk csapat május 9-én szombaton 20 órától mutatja be Octopus című új anyagát.

Jótékonysági online lemezbemutató koncertet tart a Subtones. Az elismert zenészekből álló dzsesszfunk csapat május 9-én szombaton 20 órától mutatja be Octopus című új anyagát az Együtt az Egészségügyért kezdeményezés keretében.

A koncert ideje alatt a Heim Pál Gyermekkórházat támogató Gyermekkor Alapítvány, valamint a Baptista Szeretetszolgálat javára gyűjtenek – közölték a szervezők szerdán az MTI-vel.

A Subtones első, cím nélküli lemeze 2016-ban jelent meg, az Octopus a második stúdióalbum, ezen műfaji határokon átívelő, dalközpontú szerzemények találhatók. A korábban többek között a Pannonia Allstars Ska Orchestrában is játszott trombitás, dalszerző, hangszerelő, Subicz Gábor által vezetett Subtones megújuló, kísérletező kedve megmaradt. Az új felállásban a két énekesnő, Jónás Vera és Kiss Flóra a dalok és a vokális zene irányába, Szarvas Dávid ütőhangszeres-beatboxer az afrikai ritmusok és az urbánus zenei hangzások felé terelik a csapatot. „Különböző zenéket hallgatok, klasszikus zenét, dzsesszt, elektronikust, régi tánczenét, népzenét, progresszív, repetitív vagy akár szabad dolgokat is. Amikor a sok munkától kiürülök, kell valami, ami izgalmas, de az intellektusomat is leköti, és érző emberként hat rám. Egy ideje azt vettem észre, hogy nem találok ilyen lemezt. Ekkor úgy döntöttem, írok magamnak egyet, ez lett az Octopus” – idézte fel a lemez születését Subicz Gábor, a zenekar vezetője.

A csapatban a már említettek mellett Benkő Dávid (billentyűs hangszerek), Csókás Zsolt (gitár), Fonay Tibor (basszusgitár) és Csízi László (dob) szerepel. A Subtones lemezbemutató koncertjét nyár elejére tervezte, a jelenlegi helyzethez alkalmazkodva május 9-én online mutatják be az albumot az Együtt az Egészségügyért kezdeményezés keretében. További információ az esemény Facebook oldalán található.