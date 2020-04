Informál és szórakoztat is a TV2 jövő hétfőn induló napi doku-realityje

A #maradjotthon címmel április 6-tól hétköznap esténként látható műsorban többek közt Tóth Gabi és férje Krausz Gábor, illetve az elismert gyermeksebész és gyermektraumatológus dr. Kőnig Róbert is látható lesz.

#maradjotthon címmel indul április 6-tól hétköznap esténként a TV2 vadonatúj doku-reality-je. A műsor fő célja, hogy ebben a mindenki számára nehéz és lemondásokkal teli időszakban, amelyet a koronavírus okozta járvány teremtett, egyszerre informáljon, segítsen, szórakoztasson, és közösséget építsen. Jól ismert közszereplők és civilek is láthatóak lesznek majd az adásokban, többek között Tóth Gabi és férje Krausz Gábor, illetve az elismert gyermeksebész és gyermektraumatológus dr. Kőnig Róbert is.

A dokumentarista stílusban készülő műsorban a szereplők önmaguk forgatják videónaplóikat, és sokkal többen csatlakoznak majd az elkövetkező hetekben az epizódokhoz, mint ahogy az eredeti tervekben szerepelt. Fontos, hogy a produkció minél szélesebb spektrumon tudja bemutatni a jelenlegi helyzetet, és minél több érdekes történetet ismerjenek meg a nézők.

Látható lesz például Tóth Gabi énekesnő és férje, Krausz Gábor séf is – akit a Séfek Séfe című gasztro-tehetségkutatóból is ismerhet a közönség. Gabi és Gábor sok emberhez hasonlóan egyik pillanatról a másikra maradtak munka nélkül. A számos nehézség mellett, épp most élik életük egyik legcsodálatosabb időszakát is, hiszen decemberben született kislányuk, Hannaróza. Gabi és Gábor nemcsak egymást támogatják ebben a mindenki számára nehéz időszakban, követőikben is próbálják tartani a lelket, akikhez naponta szólnak a különböző social media felületeken keresztül. Illetve ugyanezeken a csatornákon hívják fel a figyelmet a közös felelősségvállalás fontosságára.

A frontvonalban dolgozók közül részt vesz a műsorban dr. Kőnig Róbert gyermeksebész és gyermektraumatológus, akit sokan csak Gyermeksuttogóként emlegetnek, és aki a János Kórház ügyeletéről forgatja videónaplóit. Anyagain keresztül a nézők közvetlenül nyerhetnek bepillantást a rendkívül lelkiismeretes, és jó humorú doktor munkájába, és számos információt kaphatnak a járvánnyal kapcsolatban a gyerekeket érintő kérdésekben. De rajta kívül találkozhatnak a nézők például dr. Kiss Csaba kótaji háziorvossal is, aki egy koronavírussal fertőzött beteget látott el rendelőjében, ami miatt ő is karanténba került. Megismerhetjük Keve Márton séfet, aki önkéntesként egészségügyi dolgozóknak főz. Márton az #etesdadokit kezdeményezés egyik elindítója.

Linczényi Márkó, zenész is feltűnik majd a #maradjotthonban. Márkó aggódik várandós menyasszonya miatt, hiszen már csak egy hónap van hátra a szülésig, és egyre rosszabb híreket hallani a kórházak túlterheltségéről. Kérdéses, be mernek-e menni egyáltalán egy kórházba. Az pedig szinte kizárt, hogy Márkó ott lehessen a gyereke születésénél. Ráadásul a lakásuk sem áll készen a kisbaba érkezésére, rengeteg elintéznivaló van még, de minden zárva.

Szabó Simon színész videónaplóit is láthatjuk majd, aki próbálja minél aktívabban élni mindennapjait a karanténban. Megmutatva, mivel lehet hasznosan eltölteni az időt, ha az embernek nincs más választása, és a négyfal közé szorul.

További információk a műsor weboldalán, ahova a későbbiekben a nézők is feltölthetik saját tartalmaikat. Ezzel is hangsúlyozva a #maradjotthon egyik legnagyobb erejét az egyidejűséget, amely kapcsolatot teremt, a lelkileg ugyanolyan nehéz helyzetben lévő emberek között.

#maradjotthon április 6-tól hétköznap esténként 19:30-tól a TV2 műsorán!