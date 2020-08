Erdei Zsolt: Rékával újra egymásba szerettünk

A hosszú ideig tartó összezártság a párkapcsolatokban feszültséget okozhat. Ám ennek az ellenkezője is megtörténhet. Az olimpiai ezüstérmes ökölvívó és a felesége a karantén időszakában ismét egymásba szerettek!

A legforróbb szerelem és az erős családi kötelék ellenére is előfordulhat, hogy egyszer csak a szakítás mellett döntenek a felek. Az év elején kiderült, hogy Erdei Zsolt boldog és harmonikus párkapcsolatában nehézségek adódtak. Az egykori profi ökölvívó akkoriban úgy fogalmazott, hogy szeretne újra visszatalálni a gyermekei édesanyjához – írja a HOT! összeállítása alapján a Vasárnap Reggel.

„Az egész család sokkal közelebb került egymáshoz”

Zsolt álma valóra vált, és bármilyen furcsán is hangzik, ezt részben a világjárványnak, az összezártságnak köszönheti.

A szakmámnak és az edzőtáboroknak teljesen betett a vírus – kezdte a világbajnok sportoló –, ám amíg ezen a területen veszteség ért, addig viszont óriásit nyertem is: sokkal közelebb kerültem a családomhoz, ami számomra mindennél fontosabb! Álszentség nélkül mondhatom, hogy csak pozitív hatással volt ránk az összezártság. Sőt, határozottan úgy érzem, hogy kisimultak a ráncaim, pedig nemrég töltöttem be a negyvenhatodik életévemet. Őszintén szólva nem érdekel az idő múlása, tudom, hogy lassan már a B oldal pörög, de erőm teljében vagyok, és ami a legfontosabb, most boldogságban és szeretetben telnek a mindennapjaim. Az elmúlt néhány hónapban az egész család sokkal közelebb került egymáshoz, mint eddig valaha. Rékával pedig szinte újra egymásba szerettünk! A Balaton-parton van egy kis lakásunk, és ahogy minden évben, úgy idén is leköltöztünk a családdal. Igaz, én sokat utazom, de az ott töltött hétvégéken, a parton sétálgatva számtalan romantikus pillanatot éltünk át.

Ha nyugdíjasok leszünk, és a gyerekek kirepülnek a fészekből, talán ide, a Balaton-partra helyezzük át a székhelyünket Rékával.

Zsoltéknak sikerült megmenteniük a kapcsolatukat, de a karantén alatt sem tölthettek annyi időt kettesben a kedvesével, amennyit akartak, hiszen a gyermekeik rengeteg figyelmet igényelnek.

„Nagyon nehéz feladat a gyereknevelés”

Néha egyetlen csemete nevelése sem könnyű. Zsolt három gyermek büszke édesapja, így triplán szembesül a szülői feladatokkal, hiszen mindhárman ugyanolyan mértékben tartanak igényt az apai figyelemre.

Még csak a nagyfiam jár iskolába, és igaz, hogy nem kellett mindennap leülni mellé és tanulni vele, de így is okozott némi kellemetlenséget számunkra az online oktatás. A karantén elején a tanárai hetente többször is felhívtak telefonon amiatt, hogy a gyerek nem tanul rendesen; előfordult, hogy be sem jelentkezett a tanórákra. Emiatt elő kellett vennem a fegyelmező énemet, szigorú voltam vele, mert meg kell tanulnia, hogy ez az ő felelőssége. Azóta már nyári szünet van, így ezzel szeptemberig nem lesz problémánk. De még így sem tudunk annyi időt kettesben eltölteni Rékával, amennyit szeretnénk. Nagyon nehéz feladat a gyereknevelés, néha azt érzem, hogy minden figyelmem kevésnek bizonyul. A két kicsi állandó felügyeletet és visszajelzést igényel, folyamatosan azt hallgatom, hogy „Apa, ezt nézd! Apa, ezt rajzoltam! Apa, ugye ügyes vagyok?” – vallotta be az édesapa.