Egyszülős családban élő gyerekekkel játszik árnyékszínházat az Attraction (videó)

Amióta 2013-ban megnyerték a Britain’s Got Talentet, beutazták szinte az egész világot, de a járvány őket is megállította, így most itthon jótékonykodnak.

Ezt ne hagyja ki! Kattintson ide: hirvilag.hu - Több tucat újság, hírportál, rádió és televízió legérdekesebb és legfrissebb hírei - Kattintson ide: hirvilag.hu Néhány hét alatt lett világhírű, majd eltűnt a szemünk elől az Attraction. De csak itthon találkozhattunk keveset a látványszínházzal, mert külföldön továbbra is hódított. A koronavírus most megállította a diadalmenetet, de így volt idejük bearanyozni néhány gyermek napját. Amióta 2013-ban – külföldiként először – megnyerték a Britain’s Got Talentet, felléptek többek közt Moszkvában, Torontóban, Dubajban, New York-ban, Los Angelesben, Mexico Cityben, Londonban, Bécsben, Rómában, Cancunban, Amszterdamban, Kairóban, Madridban és Kína ötven legnagyobb színházában, köztük a pekingi operában. A Covid-19 persze az Attraction Látványszínházat is megállította. De nem szomorkodnak, inkább hat-tizenhárom éves gyerekekkel játszanak ár­nyék­színházat a zuglói székhelyükön. Olyan kicsik kukkanthattak be a kulisszák mögé, és tanulhattak mozdulatokat az Attraction táncosaitól, akiket csak egy szülő nevel. „Árnyékban mindent lehet!” – oldott fel minden gátlást egyetlen mondattal a csapat vezetője, Szűcs Zoltán, és már indulhatott is a „buli”. „Nézzétek csak, lehet játszani a mélységekkel, így lesz a kicsi lányból a nagyfiú anyukája.” Árnyékjátékból mosolyogtak, kezet fogtak, ökölpacsiztak, majd megpróbáltak E betűt formálni a vászonra. Kiderült, ez nem könnyű. Vagy öt kisebb-na­gyobb gyerek kellett hozzá. Miután elkészült az E, a srácok felbátorodtak, és „összedobtak” egy tevét is pálmafával. Zoli és a táncosok lenyűgöző türelemmel tanítgatták őket. „Mindig is szerettünk karitatív rendezvényen fellépni. Úgy gondoltam, ebben a helyzetben fel kell hívni a figyelmet az Egyszülős Alapítványra” – mondta a Borsnak Zoltán. „Ebben én is érintett vagyok, miután elváltak a szüleim, tízéves koromtól az apukám nevelt. Átérzem a helyzetüket, tudom, hogy nekik a legnehezebb. Figyelni a gyerekekre, teljesíteni a munkahelyen, vagy helytállni úgy, hogy elvesztették a munkájukat. Ha csak egy picike örömet tudunk csempészni a mindennapjaikba, akkor már jó. A gyerekek nyitottabbak, élénkebb a fantáziájuk, kreatívabbak. Tavaly, amikor beutaz­tuk egész Kínát két csapattal, akkor a pekingi operában a Nemzetközi Gyerekhét megnyitóján mi szórakoztattuk a kicsiket.” Zoli boldog házasságban él, egy 15 éves fiú és egy 13 éves lány büszke édesapja. Csak Kínában vált szét a család, a lányok délen, a fiúk északon bűvölték el a közönséget. „1998-tól tíz évig tánciskola-hálózatot működtettem, de onnantól besűrűsödtek a fellépések, nem tudtuk tovább vinni. De jó két éve szeretnék újból oktatni, mert kell a következő generáció, és nem titkolt vágyam létrehozni az Attraction Juniort. Októbertől indul az oktatás gyerekcsoportoknak. A mostani napközis táborunk ehhez kedvcsináló. Amióta a kínai turnén kiderült, hogy jól működünk két csapattal, a társulat egy része már itthon is tud maradni. Április 10-én, amikor jött a vírus, három hónapos amerikai turnéra indultunk volna, majd júliusban újból Kínába. Bepótoljuk!” Borítókép: Az Attraction Látványszínház előadása a 2018-as szakmák Európa-bajnoksága megnyitó ünnepségén a Papp László Budapest Sportarénában 2018. szeptember 25-én.