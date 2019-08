Az ország legnagyobb nyárzárója lesz a SZINen

Mediterrán hangulat, fergeteges koncertek, 12 zenei helyszín, több mint 200 produkció, nemzetközi sztárok, diákbarát árak, azaz egy felejthetetlen nyárzáró várja az érdeklődőket a SZINen augusztus 28-tól 31-ig.

Már csak egy hét van hátra a nyárból, így érdemes azt minél emlékezetesebbé tenni és a legszuperebb élményekkel kitölteni. És mi is lehetne erre a legjobb, ha nem egy fesztivál, ahol a nyaralás és a buli kéz a kézben a jár!

A SZIN az ország legnagyobb múlttal rendelkező fesztiválja – öregebb, mint Woodstock – és több ezer fiatal hagyományos nyárzáró bulija, Szegeden, a Napfény városában. A fesztivál a diákbarát árak mellett pedig minden évben igazi nemzetközi sztárparádét vonultat fel, ami ezúttal sem lesz másként: többek közt Afrojack, a Clean Bandit, Alvaro Soler, Jay Hardwell, Nakadia, a Dubioza Kolektiv és Salvatore Ganacci koncertjén tombolhatjuk át az éjszakákat, de természetesen a hazai kedvencek sem maradnak majd otthon.

A fesztiválon ideje alatt tucatnyi zenei helyszínen válogathatunk a pop, rock, rap, világzene és elektronikus műfajok között, így biztos, hogy mindenki megtalálja a kedvenc bulizenéjét.

A fergeteges hangulatú nyitóestéről a világ legjobb DJ-i között számon tartott, a DJ Mag Top 10-ben évek óta stabil helyen álló Afrojack gondoskodik majd, Majkával, a Follow The Flow-val, a Brains-szel és Horváth Tamással egyetemben, de itt lesz az új lemezén munkálkodó Elefánt és a Hősök is.

A világsztárok sorát a Clean Bandit folytatja a Borsodi Nagyszínpadon, akik új, What is love? című albumukkal érkeznek csütörtökön az Újszegedi Partfürdőbe, de itt lesz a SZIN-kedvenc formáció, a Dubioza Kolektiv is, míg a hazai vonalat a Punnany Massif és a Margaret Island erősíti majd.

A hétvége beindításáért a spanyol származású Alvaro Soler felel majd, aki latinos hangulatú tánczenéivel csábít majd mindenkit a „táncparkettre”. A latinos ritmusok előtt Rúzsa Magdi rabolja el a szíveket, a legnagyobb hősökről pedig a szegedi illetőségű Honeybeast dalol majd.

A SZIN – és egyben a nyár – záró estéjén a Halott Pénz slágereire élhetjük át újra a vakáció legjobb pillanatait, majd a Tomorrowlanden és az Ulra Music Festivalon is felejthetetlen partyt prezentáló Salvatore Ganacci veszi át a terepet, akinek Horse című számát már 10 milliónál is többen nézték meg a legnagyobb videomegosztón.

Persze, az esti koncerteken és bulin túl is van élet a SZIN-en. Medencés partyk, karaoke bár és egy 35 méter magas óriáskerék is várja a SZINezőket, de napközben érdemes lesz elmerülni a Civilfalu programjaiban is, ahol különféle játékok, interaktív és ismeretterjesztő programok várnak mindenkit.

A fesztiválozók idén azt is bebizonyíthatják, nem hogy ők buliznak a legjobban, de nekik van a legnagyobb szívük is. A SZIN és a Karitáció Alapítvány ugyanis az ország legnagyobb „piros orr flashmobját” szervezik pénteken, a Borsodi Nagyszínpad elé, mellyel a Szegedi Gyermekklinika eszközvásárlását támogatják. A jótékonysági akció célja, hogy 1.000.000 forintot gyűjtsön össze a gyermekklinika részére úgy, hogy a jótékony fesztiválozók egy-egy 400 forintos piros orr vásárlásával járulnak hozzá az akcióhoz.

A nyár java tehát még hátra van, irány augusztus 28. és 31. között a SZIN!