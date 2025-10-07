október 7., kedd

Amália névnap

13°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jegyzet

3 órája

Érthető és érthetetlen tiltakozás

Címkék#Paks#jegyzet#meccs#MLSZ#Pajor-Gyulai László#tolerancia

A cigányozás és a kultúra szavak nem férnek el egymás mellett.

Pajor-Gyulai László
Érthető és érthetetlen tiltakozás

Kovácsik Ádám, a Paks kapusa véd a labdarúgó Fizz Liga 9. fordulójában játszott Ferencvárosi TC–Paksi FC-mérkőzésen a Groupama Arénában 2025. október 5-én

Forrás: MTI

Fotó: Hegedüs Róbert

Szépen kihúzta a gyufát a szurkolóknál az MLSZ. Most például vasárnap, a Ferencváros és a Paks meccsének az első öt percében nem is tették a dolgukat, azaz nem szurkoltak, sőt, csak akkor mentek ki a lelátóra, ezzel is demonstrálva, hogy mennyire kiakadtak a szövetségre. Az ok a nyáron meghirdetett zéró tolerancia, amelyről kiderült, hogy nem üres fenyegetés, az MLSZ a bajnoki rajt óta osztogatja is a kemény büntetéseket.

HARASZTI Zsolt; SZALAI Gábor
Szalai Gábor (j), a Ferencváros és Haraszti Zsolt, a Paks játékosa a labdarúgó Fizz Liga 9. fordulójában, a Ferencvárosi TC–Paksi FC-mérkőzésen a Groupama Arénában 2025. október 5-én
Fotó: Hegedüs Róbert

Korábban az NB II-es klubok is bírálták a szövetséget, és a mondandójukban akadnak közös pontok a szurkolók kifogásaival, ez utóbbiak nyílt leveléből is kiderül. Szerintük „a változtatás túl hirtelen és nagymértékű, hiszen évtizedek óta élő rigmusok és szurkolói hagyományok kerülnek szankcionálás alá, korábban nem tapasztalt szigorral”. A levélben egyébként olvashatóak olyan sérelmek is, amelyek minimum megbeszéléseket érdemelnének, ilyen például az, hogy egyes fordulók pontos időbeosztása ne egy héttel korábban készüljön el, hanem azelőtt, vagy hogy a vendégszurkolók a stadion befogadóképességének ne az öt, hanem a tíz százalékára vehessenek belépőt, erről valóban tárgyalhatnának a felek.

Ám egyes pontokban az MLSZ-nek meg van kötve a keze. Ilyen például a pirotechnika használata. Én nemigen tudom felfogni, hogy egy futballmérkőzés élvezéséhez miért lenne elengedhetetlen a petárda, de ez ízlés kérdése, ugyanakkor sem a FIFA, sem az UEFA nem tolerálja, mert szakszerűtlenül használva veszélyes, és így a magyar szövetség sem engedélyezheti abban a formában, ahogyan a szurkolók szeretnék.

A rigmusokra is mondhatjuk, hogy ízlés dolga, itt talán nagyobb a mozgástér, ám van egy pont, amit már nem lehet az ízlésre fogni. Az NB II-es klubok is nehezményezik, hogy a cigányozás igazodva a nemzetközi szövetségek gyakorlatához a nyár óta átkerült a rasszizmus kategóriájába, és emiatt az MLSZ a korábbiaknál jóval keményebb összegeket számláz ki miatta. Nos, a baj szerintem ott van, hogy a cigányozást eddig a szabályozás nem rasszizmusként ítélte meg, most csupán a helyükre kerültek a dolgok.

Az pedig nem érv, hogy az ezt tartalmazó rigmusok évtizedek óta élnek, meg a szurkolói hagyományok részei, ez csupán annyit jelent, hogy évtizedek óta gyomorforgató és enyhén szólva is lehangoló hagyományai is vannak Magyarországon a szurkolásnak. Azt mondják, lelátói kultúra, de nem, a cigányozás és a kultúra szavak aligha férnek meg egymás ellen. Az, hogy az NB II-es klubok ezt egyáltalán felvetették, róluk állít ki szomorú bizonyítványt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu