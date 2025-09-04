Unjuk-e már Szoboszlait?

X. Y. felrobbantotta az internetet – szokás írni, hogyha valaki olyat mond, olyan történik vele, ami a teljes olvasóközönséget lázba hozza ma már természetszerűleg az online, illetve a közösségi médiában. Szoboszlai Dominikkel éppen ez történt az elmúlt napokban. Láttuk a gólját, meghallgattuk/elolvastuk a nyilatkozatát, liverpooli edzője, Arne Slot értékelését – téved, aki azt gondolja, 2025-ben ezzel kimerítettük a témát. Se szeri, se száma az újabb és újabb véleményeknek, összehasonlító elemzéseknek, Szoboszlai nevével e napokban nemcsak a futballhíreket, hanem a parlagfű-allergia elleni szérumot is el lehetne adni.

Szoboszlai Dominik, a Liverpool (b) és Eberechi Eze, az Arsenal játékosa az angol első osztályú labdarúgó-bajnokságban játszott Liverpool–Arsenal-mérkőzésen Liverpoolban, 2025. augusztus 31-én. A Liverpool Szoboszlai szabadrúgásból szerzett góljával 1–0-ra győzött

Fotó: Adam Vaughan / Forrás: MTI/EPA

Jól van ez így? Ha Angliában valamennyi, egykor játékosként csodált szakértő – csak néhány név: Steven Gerrard, Alax Shearer, valamint a Szoboszlaival makacsul és gyakran alaptalanul kritikus Jamie Carragher – szükségét érzi, hogy az Arsenalnak rúgott bombagólja után közkinccsé tegye az álláspontját róla, sőt még a spanyol hírügynökség is őt méltatja, akkor nekünk, magyaroknak nincs okunk a fanyalgásra.