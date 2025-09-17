52 perce
A németek menekült futójának a vb-ezüst nem vereség, hanem győzelem
A maratonfutás új sztárja, Amanal Petros kilenc éve nem látta az édesanyját, de a tokiói atlétikai vb mindent megváltoztathat.
A német Amanal Petros, a férfi maratonfutás ezüstérmese a tokiói atlétikai világbajnokságon 2025. szeptember 15-én
Forrás: MTI
Fotó: Czeglédi Zsolt
Egy kenyai falu, ahol áram sem volt. Egy fiú, aki kilenc éve nem látta az édesanyját. Egy eritreai menekült, aki Németországban új otthonra lelt. Ez mind benne volt abban a 42,195 kilométerben, amelynek a végén Amanal Petros szabad szemmel nem látható különbséggel kikapott férfi maratonfutásban a tokiói atlétikai világbajnokságon. Bár a „kikapott”, nem a legmegfelelőbb szó: kevés olyan ezüstérem van a sportvilágban, amelyik annyira fényesen csillog, mint Petrosé.
Célfotóval kellett győztest hirdetni, amire maratoni távon ritkán van szükség. A tanzániai Alphonce Felix Simbu és a német színekben versenyző Amanal Petros egyszerre értek be a stadionba a finisre, ahol Petros hosszú hajrát indítva ellépett, de az utolsó métereken Simbu utolérte és végül célfotóval győzött. Az eritreai menekült, végül ezüstérmes Petros a németek első vb-dobogóját szállította a számban az újraegyesítés óta.
42,195 km után mindössze három ezredmásodperccel kapott ki – ez olyan kicsi különbség, hogy a 100 méteres döntőben az új világbajnok, Usain Bolt jamaicai utódja, Oblique Seville ennél nagyobb különbséggel nyert. A 30 éves Petros azonban mindezt elintézte annyival, hogy ilyen a sport, majd arról beszélt, hogy a vizet és az izotóniás italokat végre vörösborra cserélheti.
A lábban rejlő tudás a lényegAhogy a „Gyűlölet nem pálya” az ellenfélnek pedig kijár a „Respect”, úgy a focistának illik magát is megtisztelni azzal, hogy a mérkőzésre egyfajta ünnepként tekint.
Más talán összezuhant volna a helyében. Kenderesi Tamás ugyanitt, Tokióban óriási fájdalomról nyilatkozott, amikor a 2021-ben megrendezett olimpián hajszállal maradt le a bronzról 200 méteres pillangóúszásban. És Németh Nándor mosolya sem volt őszinte, amikor a tavalyi párizsi játékokon egyetlen század hiányzott a dobogóhoz 100 gyorson. Ezek természetes reakciók, hisz amikor az ember ilyen közel kerül a nagy sikerhez, és mégsem jön össze, kezdetben a legtöbbször csak a veszteséget látja.
Petros teljesen másként reagált. Volt már Eb-ezüstje és vb-bronza korábbról, a világbajnoki arany lehetett volna a pályafutása csúcsa, mégsem kesergett azon a három ezreden, ami elválasztotta tőle. Eszébe juthatott, hogy 16 évesen el kellett menekülnie a hazájából, otthagyta Eritreát. Más talán ki sem bírta volna a vb-t megelőző négy hónapos magaslati edzőtábort egy kenyai faluban, ahol még áram sem volt, de ő végigcsinálta, mert élt már annál rosszabb körülmények között is. A tokiói 42 kilométer alatt pedig az is ott cikázhatott a fejében, hogy már kilenc éve nem látta az édesanyját, akit talán most lesz lehetősége maga után vinni Németországba.
Fájó vereség vagy a legnagyobb győzelem? Attól függ, honnan indultunk.