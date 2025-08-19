Két fronton kicsit nehezebb

Kétfrontos háborúhoz két hadsereg kell. Igaz ez a futballra is, és a magyar labdarúgásban leginkább a Ferencvárosra. A Fradi 2019 óta sorozatban hétszer zárt az NB I élén, az európai porondon pedig a legutóbbi hat alkalommal feliratkozott valamelyik kontinentális kupa főtáblájára: 2020-ban – 1995 után – másodszor szerepelt a Bajnokok Ligája csoportkörében, az Európa-ligában már törzsgárdistának számít. Ez a kettős terhelés tizenegynéhány játékost talán agyon is nyomna, de ez a veszély egyre kevésbé fenyeget.

Hornyák Zsolt, a Puskás Akadémia vezetőedzője és Robbie Keane, az FTC vezetőedzője a labdarúgó Fizz Liga 4. fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Puskás Akadémia FC mérkőzésen a Groupama Arénában 2025. augusztus 16-án

Fotó: Purger Tamás / Forrás: MTI

Ezt az elmúlt napok történései is ékesen igazolják. A Ludogorec elleni múlt szerdai BL-selejtezőn 3-0-ra győztes kezdő tizenegyből a Puskás Akadémia elleni, szombati, hazai rangadóra mindössze Szalai Gábor maradt meg hírmondónak, a többiek közül heten a BL-ben semennyi szerepet nem kaptak, hárman csereként léptek pályára. Nem is lenne ezzel szemernyi gond sem, ha a Puskás nem győzött volna 2-1-re a Groupama Arénában. De megtette, ezzel a tabella élére ugrott, két ponttal vezet az FTC előtt. És a folytatásban nem kell megosztania erőit és a figyelmét, mert a nemzetközi hadszíntérről már lelépett. Csakúgy, mint az FTC második számú itthoni vetélytársa, a Paks. Innentől jövő májusig egy vasat tartanak a tűzben, ezért azt semmiképpen sem akarják elengedni.