NBA-edzővel dolgozott a Vasas tehetsége

A mostanság oly fullasztóan meleg nyári hónapokban sok ember (még) nem teheti meg, hogy lazít, és esetleg egy tó vagy tenger partján hűs italokat szürcsölgetve élvezi az év legmelegebb időszakát.

Nincs ez másképp a sportolókkal sem, akik közül bizonyára már többen kivették a szabadságukat, de a hivatásuk iránt elkötelezett profik a legforróbb hónapban megkezdték már az egyéni felkészülést a következő idényre.

A Los Angeles Lakers NBA-legendája, a helikopterbalesetben elhunyt Kobe Bryant híres volt arról, hogy 4–5 órával a csapat tréningje előtt már az edzőteremben volt, általában hajnali 4 óra körül kezdte a dobóedzéseit, az ötszörös NBA-bajnok játékos a végkimerülésig gyakorolta a dobásokat.

A huszonháromszoros olimpiai bajnok Michael Phelps egy héten minimum 80-100 kilométert is úszott. A labdarúgó Zlatan Ibrahimovic abban hitt, hogy fájdalom az egyetlen út a valódi erő eléréséhez. Ennek megfelelően Zlatan a csapatedzések mellett heti háromszor külön tréningezett, s ez a mentalitás tette lehetővé, hogy közel a negyvenhez is megmaradjon a fizikai dominanciája a fiatalabb ellenfeleivel szemben.

A pluszmunka elvégzése itthon nem túl népszerű az ifjabbak között, de szerencsére akadnak olyan üdítő kivételek, aki abban hisznek, hogy egy játékos nem a könnyen elért sikerektől válhat jobbá.

A Vasas Akadémia tizenkét éves játékosa Kiss Fülöp a legígéretesebb magyar kosaraspalánták egyike, aki már egy nemzetközi tornán is remekelt, 26 pontot és 12 lepattanót szerzett a Bayern München ellen, később a bajnokság legjobb játékosának is megválasztották. Az ifjú játékos egy NBA-csapat, a Brooklyn Nets egyéni edzőjével is csiszolgatta tudását, s rögtön a szezon után elkezdte az egyéni edzéseket.

Fülöpnek nagy segítségére van édesapja Kiss Károly, aki a 90-es évek végén egy gálameccs keretében Kobe Bryant ellen is pályára léphetett. Talán ő is mesélt fiának Kobe legendás munkamoráljáról, s így talán nem véletlen az ifjú tehetség eltökéltsége, hogy napról-napra jobb játékossá váljon.