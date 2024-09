Minek ez a sorozat… Úgysem él meg sokat… Senki sem fogja komolyan venni… Csak nyűg a válogatottaknak…

Nem idézek pontosan, de ilyen és ehhez hasonló vélemények, megállapítások láttak napvilágot akkor, amikor a Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) 2014-ben bejelentette, hogy Nemzetek Ligája néven egy újabb sorozatot ír ki a nemzeti válogatottak részére.

Kevesen voltak, akik örültek az újításnak, annak ellenére is, hogy az európai szövetség célja nem volt más, mint megkönnyíteni a nemzeti szövetségek dolgát. A Nemzetek Ligája azzal a céllal jött létre, hogy kiváltsa a barátságos mérkőzéseket, de egyúttal adjon egy kis tétet is a játéknak.

Azóta három sorozat is befejeződött, s tegnap már el is kezdődött a negyedik. Benne a magyar válogatottal, amely az A divízióban szerepel, s szombaton Düsseldorfban a németekkel játssza az első találkozóját. Aztán később összecsap a hollandokkal és a bosnyákokkal is. Utóbbiakkal jövő kedden a Puskás Stadionban, ahová már az összes jegy elkelt.

Az a magyar válogatott, amelynek határozottan jót tett a Nemzetek Ligája életre hívása, hiszen a legalsó osztályból, a C divízióból indulva (ott a finnekkel, a görögökkel és az észtekkel mérkőzött, s jutott fel a finnek mögött másodikként a B ligába) ma már a legfelső osztályban szerepelhet, s most úgy várhatja a negyedik kiírást, hogy nem is esélytelen.

Az előző sorozatban sokakat elkápráztatott a nemzeti együttes, amely parádés játékkal 4-0-ra (!) tudott nyerni az angolok ellen Wolverhamptonban, és Lipcsében a németeket is legyőze 1-0-ra.

Az utolsó fordulóban pedig úgy fogadhatta Budapesten az olaszokat, hogy ha nyer, első helyezettként bejut a négyes döntőbe. Ez végül nem jött össze, de a menetelés így is feledhetetlen lett. Marco Rossi alakulata végérvényesen feltette magát az európai futballtérképre.

Eddig három győztest avattak. Az elsőt a portugálok, a másodikat a franciák, a harmadikat a spanyolok nyerték – ők biztosan nem fanyalognak már amiatt, hogy egy pluszszíntéren kell bizonyítaniuk. De mi, magyarok is várjuk már a kezdést. Már csak azért is, mert egy jó szereplés a mostani NL-sorozatban akár a 2026-os, amerikai-kanadai-mexikói közös rendezésű világbajnokságig is elrepítheti a válogatottat. Harmincnyolc éve éppen Mexikóban járt legutóbb a világ legnagyobb futballtornáján a nemzeti együttes.