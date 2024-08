Láttam már egyet s mást lassan három évtizedes sportújságírói pályafutásom alatt, de olyan futballmeccset, mint amilyent szerda este a Paksi FC játszott montenegrói ellenfelével az Európa-konferencialigában még nem. Brutális volt – hogy finoman fogalmazzak. Pontosabban: a Mornar játékosai voltak azok. Bevetettek mindent, hogy megállítsák a paksi játékosokat, még a legdurvább szabálytalanságoktól sem riadtak vissza. Kaszáltak, mint Józsi bácsi a réten, ahogy azt vidéken szokták mondani.

Persze ehhez kellett a fehérorosz játékvezető is, aki nem igazán állt a helyzet magaslatán. Dmitrij Dmitrijev – nem mintha jelentősége lenne a névnek, de azért jegyezzük le, hátha beugrik, ha legközelebb összefutunk vele – képtelen volt kézben tartani a találkozót, hiába osztott ki két piros lapot is a vendégeknek, nemhogy megfékezte volna, hanem egyenesen feldühítette őket ezzel. Egyikük, Marko Djurisic még a játékvezetőnek is nekiment, miután megütötte Windecker Józsefet, és úgy ordítozott vele, hogy még a lelátón ülők is összerezzentek. A másik, Ondong-Mba pedig korábban úgy letalpalta Vécsei Bálintot, hogy a középpályást a szünetben le kellett cserélni – egyelőre nem tudjuk, hogy mi van vele.

Bognár György, a paksiak vezetőedzője is kiakadt a montenegróiak produkcióján, értékelésében azt mondta, még álmaiban sem szeretné, hogy előjöjjön ez a találkozó. „Az ellenfél nem akart futballozni, mindent bevetett, hogy a pályán ne legyen játék. A tiszta játékidő nem hiszem, hogy több lett volna húsz-huszonöt percnél” – összegzett felettébb dühösen a szakember a találkozó lefújása után tartott sajtótájékoztatón.

A paksiak szerencsére nem ültek fel a provokációnak,

a pályán vettek elégtételt a sérelmekért.

Bár a gépezet nehezen indult be, a vége sima lett. Böde Dániel (akinek felesége, Böde-Bíró Blanka, a párizsi olimpiát megjárt magyar női kézilabda-válogatott kapusa is a lelátóról szorított) még a rendes játékidőben talált be, aztán Szabó Bálint már a 98., Tóth Barna pedig a 100. percben volt eredményes. Utóbbi két gól igazi sokként hatott a lefújás után sem nyugható vendégjátékosokra.