Kilencévnyi pokoljárás után a mennybe jutott az ETO FC Győr – nem én mondom ezt, a szurkolók pingálták ki a „9 évnyi pokolból a menny kapujában” feliratot a Vasas elleni múlt hétfői hazai rangadó előtt. Amelyet 3-2-re nyert az ETO, ezzel érkezett el a „menny kapujába”, majd vasárnap 1-0-s ajkai sikerével be is lépett rajta. Egyszerűbben szólva: 2015 után visszaverekedte magát a labdarúgó NB I-be.

Bő negyven esztendeje, 1983 júniusának elején, ugyancsak a Vasas elleni 3-2-vel nyílt meg a dobogó tetejére vezető út – igaz, ez akkor az első osztályban megszerzett bajnoki címet jelentette. Három évtizednyi várakozás után, 2013-ban nyert ismét aranyat a gárda, majd a gazdasági hátország összeomlása a csapatot is maga alá temette.

Négyszeres bajnok, patinás klub, a magyar labdarúgás legerősebb nyugati bástyája dőlt romba, és a jelek szerint eddig tartott az újjáépítés.

Kellett hozzá egy nagybefektető, a dunaszerdahelyi tulajdonos, Világi Oszkár, aki nemcsak új jövőképet villantott fel, hanem azonnali verseny­előnybe is hozta az egyletet. Míg ugyanis a riválisok nem mondhattak le a csak magyar játékosok alkalmazása esetén őket illető központi támogatásról, addig az ETO megtette ezt, és számos légióst vetett be. Aligha kérdéses, hogy – például fő vetélytársával, a Vasassal szemben – ennek is köszönheti sikerét.

Ez nem baj, ez tény. Miként az is, hogy az NB II élén zárt Nyíregyházával és a második Győrrel az ország hatodik és hetedik legnépesebb települése tér vissza az első osztályba, összesen majdnem kétszázötvenezer lakossal. A két kieső, a Kisvárda és a Mezőkövesd ezzel szemben együttesen mintegy harmincezres népességű, aligha kétséges tehát, hogy össznemzeti futballnézőpontból roppant kedvező ez a változás.

Győr másik, nagy múltú alakulata, az 1980-as évtized végén háromszoros bajnok férfi-kézilabdaszekció is most tér vissza a hozzá méltó szintre, az NB I-be, a város sportjának zászlóshajója pedig természetesen továbbra is az Audi ETO KC. A női kézilabdázók a hétvégén a Bajnokok Ligája négyes döntőjében szerepelnek Budapesten, és ha megszereznék hatodik BL-trófeájukat, érdekes lenne közvélemény-kutatást tartani a város sportbarát lakosai között: melyik sikernek örülnek a legjobban? Ugyanakkor a sportban az (is) a jó, hogy nem kell választani; a szurkoló több sportág között is úgy oszthatja meg a szeretetét, hogy az egyik elkötelezettség nem megy a másik rovására.