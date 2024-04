Fairplay, KALAP, Fete. Mindhárom szó egy-egy labdarúgótorna-sorozat elnevezése, de közülük legfeljebb az első, a sportszerűségre vonatkozó kifejezés csenghet ismerősen. Kezdjük is ezzel, a középiskolás korú fiatalokat pályára csábító szériával, amelyben a versenyengedéllyel nem rendelkező, de a futballt kedvelő ifjakat szólítja meg a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ). A kezdeményezés egyik nem titkolt célja azon lányok és fiúk sportágba vonzása, akik korábban valamilyen oknál fogva nem kerültek be a futball vérkeringésébe. Látva a résztvevőket, némelyekről nehéz elképzelni, hogy most először rúgtak labdába, ám az is bizonyos, hogy nem szerepelnek a MLSZ digitális adatbázisában, mert ezt következetesen ellenőrzik a szervezők. Mindez azért jegyzendő meg, mert az egyértelműen kiviláglik: a honi foci számára akad tartalék ezen a területen is.

Érvényes ez a Kisközösségek Alternatív Labdarúgó Programja esetében is. A KALAP-kupa három évre visszatekintő rendezvény, amely a kistelepüléseken élő, versenyszerűen nem sportoló személyek részére kínál játéklehetőséget. A korosztályi paletta bőséges tárháza (6–10, 11–14, 15–18 és 16 év felett) azt mutatja, itt is nyitva a kapu és a pálya azok előtt, akik nincsenek leigazolva semmilyen egyesülethez. Szerencsésebb esetben házigazdaként olyan klubok a vendéglátók, amelyek az MLSZ bajnokságában is érdekeltek, ám ez nem előfeltétel. Mivel több településen nagyméretű élő füves játéktér nem áll rendelkezésre, marad a kispálya, legyen az bármilyen borítású, vagy talajú. A KALAP ott is remek kiindulási alapot ad, ahol a futballmúltat „csak” újra kell éleszteni, és abban is segít, ahol nincs meg az a helyzeti előny.

A Fete-kupa a Felzárkózó Települések Programjának tornája az utánpótlás számára. Itt a legjobbak ősszel a felcsúti Pancho Arénában rendezendő döntőben élhetik meg, milyen profi körülmények között a labdát terelni azok után, hogy otthon – mennyire más módon – zajlanak mindennapjaik. Ahogy az elmúlt esztendőkben, úgy már az idei régiós selejtezőkön is kitűnt, hogy tehetségnek itt sem vagyunk híján.

Ezek után a kérdés csak az, hol, melyik állomáson veszik el a talentum?

Miért nem sikerül többet profitálni ezekből a kezdeményezésekből, ahol a tömegbázis növelése közepette egy-egy ékkő is előbukkan. Van ötlet, akad hozzá támogatás, akkor mi, ki hiányzik?

A megoldást feltárók előtt az a minimum, hogy megemeljük a kalapunkat.