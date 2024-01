Dárdai Márton döntött: a magyar válogatottban szeretne szerepelni, nem pedig a németben.

A Hertha 21 éves futballistája a korszellem jegyében ezt saját közösségi felületén, az Instagramon jelentette be. A középső Dárdai fivér először kifogástalan, sőt ékes németséggel a német szurkolókhoz szólt, s ugyancsak németül mondott köszönetet a német utánpótlás-válogatottak edzőinek, stábtagjainak az évek során neki nyújtott segítségért. „A meghozott döntés szívügyem, és nagyon izgatott vagyok, hogy a jövőben szüleim hazáját képviselhetem nemzetközi szinten” – írta érzelmesen, még mindig németül Dárdai Márton. Majd magyarra váltva így folytatta: „Kedves Magyarország szurkolók! Alig várom, hogy a magyar válogatott csapatában játszhassak, és rendszeresen találkozhassak veletek a stadionban!”

Hadd ne magyarázzam, a magyar fület kicsit bántják ezek a sorok. A „Magyarország szurkolók” az Ungarn-Fans tükörfordítása, de persze amíg németül így helyes, magyarul ezt úgy mondjuk, hogy magyar szurkolók. Hasonlóképpen a magyar válogatottat sem emlegetjük magyar válogatott csapataként. Márton, ha már annyira szívügye, ha már annyira izgatottan várja, hogy a szülei hazáját képviselje, s a döntéséről velük is egyeztetett, igazán megkérhette volna az édesapját, hogy fussa át a sorait.

Félreértés ne essék, amúgy magyarosan nem egyből ekézni akarom Dárdait Mártont. Csak tisztázni az alaphelyzetet. Dárdai Márton magyar szülők magyar gyermeke, akinek magyar az anyanyelve, ugyanakkor Németországban nevelkedett, s miként nem is oly régen a bátyja, ifjabb Pál, avagy Palkó elárulta, csak a szüleivel társalog magyarul, egymás között a fivéreivel is németül beszél; nem is vitás, hogy jobban kötődik Németországhoz, mint Magyarországhoz. Utánpótláskorúként éppen ezért szerepelt végig a német válogatottban, s nem a magyarban.

Hogy akkor felnőttként miért mégis a magyarra esett a választása? Ebben nyilván a szüleinek van a legfontosabb szerepük, noha az édesapa mindig hangoztatta, ő soha, egyik fia döntésébe sem szólt bele, rájuk bízta a választást. Azért a szakmai szempontokról se feledkezzünk meg. A német U21-es csapat, amelynek Dárdai Márton alapembere volt, nem jutott ki a párizsi olimpiára, a német felnőtt válogatottba pedig a Bundesliga II-ből, ahol a Hertha szerepel, emberöltőként jó, ha egyszer hívnak be játékost. Ha tehát Dárdai Márton játszani akar az idei, németországi Európa-bajnokságon, arra kizárólag a magyar válogatott futballistájaként van esélye.

Herzlich willkommen! Isten hozott, Márton!