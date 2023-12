Térdig ért a hó, így a szomszéd srácokkal nem tudtunk bandázni. Ezért a tévében a X. téli ötkarikás játékokat néztük Grenoble-ból, ahol Jean-Claude Killy, a franciák alpesisíző fenoménje éppen a harmadik olimpiai aranyérmét gyűjtötte be. (Ami a férfiaknál azóta is páratlan teljesítmény – a nőknél a horvát Janica Kostelic tudott egy olimpián három számban győzni, 2002-ben, Salt Lake Cityben.) Nem csoda hát, hogy kiskamaszként nagyon vonzott a lejtőn lesiklás. Így aztán, ahogy kicsit enyhébbre fordult az idő, Karcsival, a szomszéd sráccal – kiderült, hogy ő is nézte Killy fantasztikus siklását – eloroztunk négy szál gyalult deszkát az „ősöktől”, és megpróbáltunk sílécet fabrikálni.

Bevallom, inkább kevesebb, mint több sikerrel jártunk. Végül valami csak összejött. Ekkor „kölcsönvettem” nagyapám nadrágszíját. Az feldarabolva ugyan már nem volt derékszíj, ellenben mindkét pár sílécre rá lehetett fogatni vele a bakancsunkat. Azt most nem ecsetelném, hogyan sikerült lecsúsznunk az iskola­dombról, különösen, hogy botot elfelejtettünk faragni a lécekhez, mindössze egy apró részletet villantanék fel. Azt, amikor a patakparti fenyő tövében ültünk mélabúsan, mert nekihajtottunk a törzsének, úgy hullottak a fejünkre a tobozok, mint Maci Lacinak a nagy sikerű rajzfimsorozatban. Ezek után arról az üldözésről sem adnék közre színes tudósítást, amikor nagypapám konstatálta, hogy szíja fel lett szabdalva… Lehet, akkor érlelődött meg bennem két gondolat. Egy: én nem szeretnék síelni. Kettő: viszont nagyon szeretem nézni.

Nem véletlen, hogy a legnagyobbak nevét még álmomból felkeltve is tudom. A személyes kedvenc klasszisaim pedig a következők: Franz Klammer, Ingemar Stenmark, Pirmin Zurbriggen, Marc Girardelli és Alberto Tomba.

Nem tudom, de

mintha eltűntek volna a szupersztárok a lejtőkről.

Pedig érdemes mai topversenyzőkről is szót ejteni. A svájci Marco Odermattról mindenképpen, aki, ha óriás-műlesiklásról van szó, verhetetlen. Az összetett világkupa címvédője a tavalyi szezont is figyelembe véve sorozatban hat megnyert versenynél tart, amire a világkupa történetében csak Stenmark volt képes, de ő 1978 és 1980 között tizennégy versenyt nyert zsinórban! A férfiaknál jelenlegi menők sorából a norvég Aleksander Aamodt Kildét se hagyjuk ki!

A versenyek talán izgalmasabbak most, hogy a kiegyenlítődtek az erőviszonyok, de nekem azért hiányoznak az olyan korszakos zsenik, akik miatt anno sílécet kezdtem eszkábálni.