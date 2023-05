Úgy néz ki, hogy Szoboszlai Dominiket, Willi Orbánt és Gulácsi Pétert már csak a válogatottban láthatjuk együtt a pályán, az RB Leipzigben nem. Gulácsi a keresztszalagműtétje után elkezdte az edzéseket, de mire visszatér, Szoboszlai már aligha lesz a lipcseieknél, dacára annak, hogy 2026-ig szól a szerződése. A legtöbbre taksált magyar labdarúgónak a Transfermarktnál jelenleg 40 millió euró áll a neve mellett, azonban ez bizonyosan feljebb kúszik. Honfitársunknak remek szezonja van, 44 meccsen 9 gólt szerzett, 13 gólpasszt jegyez, s még csak 22 éves. Nem meglepő, hogy jó néhány csapat szívesen látná. Így a Newcastle is, amely a szaúdi tulajdonosi hátteréből fakadóan könnyedén kifizetheti a 70 millió eurós kivásárlási árát.

Az RB Leipzig tíz éve még a német negyedik vonalban szerepelt, s ugyan 2019-ben már bronzérmes lett az első osztályban, Lipcsében tisztában vannak a határaikkal. Ezért fordulhatott elő, hogy Upamecanót és Sabitzert tavaly eladták a rivális Bayern Münchennek, de Konaté is mehetett a Liverpoolhoz. Így akármilyen nagy értéke most Szoboszlai Dominik a csapatnak, róla is hajlandók lemondani.

A Newcastle a Premier League-ben a harmadik helyen áll, és már biztos, hogy indulhat a BL-ben. Úgy tűnik, a grandiózus terveknek van alapjuk, nagy csapat formálódik, és ennek lehetne Szoboszlai akár az alapembere is. A történet az ő szemszögéből nézve már arról szól, miként lehet elegánsan intézni az elválást Lipcsében. S ugyan a játékos menedzsere, Esterházy Mátyás augusztusban azt fejtegette, semmi okuk a váltáson töprengeni, ezt már akkor sem hittük el, hiszen

jó ideje világos, Szoboszlai többre hivatott az RB Leipzignél.

S az a szép a futballban, hogy ha kedden nem is töprengenek a váltáson – higgyük el –, lehet, hogy szerdán már tárgyalnak valakivel, csütörtökön pedig a felek egymás tenyerébe csapnak.

Azóta már az is kiszivárgott, hogy a Newcastle évi bruttó 10 millió fontos fizetést (4,3 milliárd forintot) ajánlott Szoboszlainak, aki a hírek szerint Lipcsében évente 4,2 millió eurót (1,6 milliárd forintot) kap. Vagyis több mint két és félszeresére emelkedne a fizetése.

Az RB Leipzig a múlt hét végén idegenben 3-1-re legyőzte a Bayernt, a harmadik gólt 11-esből Szoboszlai szerezte, és a meccs után a sajtótájékoztatón egyenesen rá is kérdeztek, marad-e Lipcsében. Amire Szoboszlai Dominik annyit válaszolt, hogy kéri a következő kérdést.

Ezek után nincs több kérdés.