Szilágyi Áron megnyerte a 2012-es (London), a 2016-os (Rio de Janeiro) és a tavalyra halasztott 2020-os (Tokió) olimpia egyéni kardvívóversenyét, 2007-ben pedig már világbajnok volt csapatban, 17 évesen. De maradjunk az egyéninél: a múlt szombatig két Grand Prix- és hét világkupaverseny eredményhirdetésénél állt a dobogó tetején; s ki hinné, hogy itthon rengeteg próbálkozásból egyszer sem győzött.

A három héroszunk, Gerevich Aladár, Kovács Pál és Kárpáti Rudolf nevét viselő, hagyományos budapesti világkupa volt már GP-státuszban is – a különbség annyi, hogy utóbbi több pontot ad a világranglistára, viszont csapatversenyt ezeken nem rendeznek. A mezőny gyakorlatilag ugyanaz mindenhol, a világ legjobbjai többnyire valamennyi állomáson ott vannak.

Szilágyi Áron a budapesti seregszemléken korábban négy ezüstöt és egy bronzot szerzett, az arany sehogyan sem akart neki összejönni. S azzal a két világbajnoksággal sem volt szerencséje, amelyeket a magyar fővárosban rendeztek eddig az ő idejében. 2013-ban egyéniben bronzérmes lett, ám a csapatversenyben a magyar–román negyeddöntőt úgy veszítettük el 45–44-re, hogy az utolsó asszóban Szilágyi 44–40-re vezetett… A 2019-es vb-n egyéniben a 16 közé sem jutott be, csapatban pedig a döntőben úgy kaptunk ki 45–44-re a dél-koreaiaktól, hogy az utolsóként pástra lépő, akkor kétszeres olimpiai bajnokunk előtte 37–40-ről 44–43-ra fordított – így igazán fájdalmas volt az ezüstérmet átvenni.

Gyakran beszélünk a hazai pálya előnyéről, ám háromszoros olimpiai bajnokunk esetében olybá tűnt, hogy ez neki inkább hátrány, a túlzott bizonyítási kényszer érzete béklyóként hat rá. Szombaton azonban parádés vívással nyerte meg az egyéni vk-t, majd vasárnap a csapatvilágkupán is hozta ugyanezt a nívót, és együttesünk (Szilágyi, Szatmári András, Decsi Tamás, Iliász Nikolász) ugyancsak a dobogó tetejére állhatott. Tegyük hozzá: legutóbb 2009-ben tartottuk itthon a trófeát.

S hogy mi változott most? „Tokió után azt nyilatkoztam, hogy ettől kezdve nekem minden győzelem ajándék. Így érzem ezt most is. Felszabadultan vívtam, bátran megcsináltam minden akciót, amit kitaláltam, élveztem az egészet” – mondta Szilágyi még az egyéni verseny után.

Gerevich Aladár, Kovács Pál és Kárpáti Rudolf együtt 19 olimpiai aranyat nyert, de egyéniben „csak” négyet. Szilágyi Áron egymaga hármat. Tokió után tényleg elhiheti, hogy neki már semmit nem kell bizonyítania. Mi pedig biztosra vehetjük, lesznek még itt ajándékok.