Változó, egyre inkább felgyorsuló világban élünk, és erre a sportvilágban az egyik legjobb példa a női műkorcsolyázás fejlődése. A 2014-es téli olimpián, Szocsiban Agyelina Szotnyikovának az aranyhoz a kűrben legnagyobb durranásként elég volt egy tripla lutz, tripla toe-loop kombináció, összességében hét háromfordulatosa volt, a legnehezebb ugrásból, az axelből pedig dupla. Négy éve, Phjongcshangban az aranyérmes Alina Zagitova nagyjából hasonló erősségű kűrt futott (hét tripla, dupla axel). A múlt héten a tallinni Eb-n aztán az első kontinensbajnokságán szereplő, győztes 15 éves Kamila Valijevától három négyfordulatos ugrást láthattunk (!), kettőt ráadásul kombinációban, emellett tripla axelt. A 17 éves, végül bronzérmes Alekszandra Truszova négy (!) négyfordulatosnak veselkedett neki, ebből kettő sikerült, de az álomszép lett, a szintén 17 esztendős, ezüstérmes Anna Scserbakova beérte a négyfordulatos flippel hét tripla mellett.

A legjobbaknak ma már jellemzően a négyfordulatos ugrásoknál is a fejük fölött van a kezük, ez is nehezítő tényező, de emeli a pontszámot.

A boszorkányos lépéssorok és a centrifuga-sebességű forgások is új dimenzióba emelték a női műkorcsolyázást.

S most már azt sem nagyon mondhatjuk, hogy mindez arról szól, jön egy gyereklány, aki jó magasra ugrik, és ennyi, a korcsolyázásában művészi hatásról ne nagyon beszéljünk, mert az nincs. Ezen a területen is jelentős az előrelépés, egyre inkább kifinomult mozdulatokat, mimikát, átélést láthatunk a tiniktől is. Azt pedig a felgyorsult világban el kell fogadnunk, manapság nem azt látjuk, hogy a korcsolyázónők hosszú másodperceken keresztül hajlanak jobbra-balra a jégen, előadva a hattyú halálát.

Az első négyfordulatos ugrást amúgy a nőknél már 2002-ben bemutatták, ez a salchow volt, és a japán Miki Ando írta be magát vele a sporttörténelembe. Másodikként Truszovát jegyezzük, aki 2018-ban, 13 évesen (!) egy orosz versenyen szintén salchowot ugrott, egy hónappal később pedig a szófiai junior vb-n salchowot és toe-loopot is egy programon belül. Még ugyanebben az évben övé lett az első négyfordulatos lutz, a következő évben a flip is, s volt olyan kűrje, amelyben három „quad” is sikerült neki. Fiatal kora miatt a phjongcshangi játékokon még nem indulhatott, Valijeva viszont 15 évesen ott lehet Pekingben, de neki is ez az egyetlen esélye, hogy olimpiai bajnok legyen. Ebben a sportágban a lányoknak gyorsan fel kell nőniük.