Szomorú történet ez nekünk, de minden bizonnyal Sidinek is, aki az év elején még úgy készült az olimpiai kvótája birtokában, hogy Tokióban éremért lőhet. Ám végül el sem jutott az ötkarikás játékokra. A Magyar Sportlövők Szövetsége (MSSZ) elnöksége júniusban két évre tiltotta el, amiért márciusban az indiai világkupán bement a később itt pozitív doppingmintát szolgáltató, Európa-bajnok Péni István szobájába – amit a szálloda biztonsági kamerája is rögzített –, s utóbbi szerint ezt jogtalanul tette. Sidi azzal védekezett, hogy versenyzőtársa hívta oda egy megbeszélésre, és tagadta, hogy ő csempészett volna doppingszert a vitaminjai közé. Péni mindenesetre szabotázst kiáltott, s a védekezését a hazai és a nemzetközi szövetség is elfogadta. Itthon pedig Sidit elmeszelték, a nem névre szóló olimpiai kvótája másra szállt át.