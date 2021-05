Az idei Giro d’Italia rajtja előtt sokunkban élt a remény, hogy a mezőnyben lévő két magyar kerekes jól szerepel. Dina Márton és Valter Attila indulása önmagában is a magyar országúti kerékpározás sikere. Mindkét kerekes korábbi eredményei alapot adtak a szurkolói bizakodásnak, miszerint képesek lehetnek jó eredményt elérni. A szurkoló már csak olyan, hogy a versenyző helyett is álmodik, és már-már látja egy szökés végén elsőként célba érni valamelyik magyart. Sem Valter, sem Dina nem rejtette véka alá, hogy önbizalommal telten, bátran fog versenyezni, ez önmagában is szaporább dobogásra ösztökélte a magyar szurkolói szívet.

Arra persze senki sem gondolt, hogy ezt a szívet kis híján ki nem szakítja a mellkasból az öröm, amit Valter Attila szerzett nekünk, magyaroknak. Már a legfiatalabb versenyzők legjobbikának járó fehér trikó megszerzése is legmerészebb álmainknál is színesebbre festette a valóságot. Aztán amikor a 22 éves csömöri fiú az élre állt a versenyben, nemcsak a trikója lett rózsaszín, hanem a világot is ebben a színben láttuk. A Puskás Aréna kivilágítása is arról árulkodott, hogy nem álomkép Valter szereplése.

Joggal bízhatunk benne, hogy Valter lehető legjobb szereplésének támogatására fog épülni csapatának stratégiája a tegnapi pihenőnapot követő két hétben.

A Groupama-FDJ a csapat élmenőjének számító Thibault Pinot hegyi segítőjének szerződtette Valtert. Pinot sérülés miatt nem tudott rajthoz állni, az eddig történtek alapján logikus lenne, ha a magyar kerekes lenne az FDJ kapitánya. A hegyekben ugyan kevéssé támaszkodhat majd csapatára, mint például a jelenleg vezető Egan Bernal az övére, de Valter célja úgysem a győzelem, hanem a lehető legjobb helyezés elérése lesz. Az első tízben maradás nem lesz gyerekjáték, de Valter szívósságát ismerve fogadhatunk rá, hogy ha kell, vért fog izzadni érte.

Talán a magyar sikerek esélyt adnak arra, hogy a hazai kerékpársport az eddiginél nagyobb támogatást tudjon szerezni, és ennek révén tovább fejlődhessen. Ahhoz, hogy újabb tehetségek léphessenek nemzetközi szintre, jelentősen meg kellene erősíteni a sportág hátországát. Hátha sikerül.

Az idők során talán változni fog az itthoni autósok bringásokkal kapcsolatos mentalitása is. A nem rózsaszín valóságban sokan csak idegesítő akadályt látnak az országúti kerékpárosokban. A Giro kezdete előtt, egy itthoni edzése alkalmával Valter Attilát kis híján fejbe dobták egy doboz üdítővel egy mellette elszáguldó autóból.