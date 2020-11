Ez maga volt a rémálom.

A koronavírus az élet minden szegmensét képes szétzilálni, de most ritka szeszélyességgel szórakozott a férfi­kosárlabda-válogatottal. Szinte minden egyes nap hozott döbbenetes fordulatot az ügyben. A csapat hétfőn utazott el Ljubljanába, ahol úgynevezett buborékban szervezte meg a FIBA a soros Európa-bajnoki selejtezőket. Nehezen állt össze a keret, és Kecskemétről csak olyan kosarasok indultak el, akik több negatív tesztet is fel tudtak mutatni, mégis sorra derült ki egyesekről Ljubljanában, hogy hordozzák a vírust. Pozitív lett a tesztjük olyanoknak, akik már túlestek a betegségen, és megkapták az orvosi engedélyt, másnak pedig az egyik napon negatív, a következőn pozitív, a harmadikon ismét negatív eredményt mutatott a mintája.

Ebben a káoszban született meg a döntés, hogy a magyar válogatott ne erőlködjön, hagyja el a buborékot, és ne játsszon selejtezőket szombaton és hétfőn.

A magyar szövetség diplomáciai sikere – aminek persze a vetélytársak egyáltalán nem örültek –, hogy nem vesztettük el egyik meccset sem 20–0-s különbséggel, hanem a következő, februári buborékban kettő helyett négy mérkőzést játszunk majd.

Az MKOSZ a csoportelső pozíciójából tárgyalhatott, hiszen az év elején a csapat megnyerte az első két selejtezőjét, a négy meccs bevállalása pedig kevés kockázatot rejt magában. A csoportból hárman jutnak ki az Eb-re, és gyakorlatilag a négyből elég egyet, rosszabb esetben kettőt megnyerni az üdvösséghez, arra pedig a vírustól nem megtizedelt és megtépázott magyar válogatott nagyon is képes.

A csapat tehát most időt nyert, és ez a legjobb, ami ebben a helyzetben történhetett vele. Az egymásnak ellentmondó teszteredmények viszont szöget kell hogy üssenek az illetékesek fejébe. A játékosok és a stábtagok brutális módszerekről számoltak be. Ljubljanában nemcsak kicsit nyúltak fel az orrukba, hanem az itthon szokásosnál jóval mélyebben, állítólag egyeseknek a szemük is bevérzett, és akadt, aki a fájdalomtól elsírta magát. És ami a lényeg: akiknek így pozitív lett a mintájuk, hazatérve a szelídebb módszerrel újra negatív eredményt kaptak.

Laikusként ennél aligha merészkedhetünk tovább, a magyarázat megtalálása a szakemberekre tartozik. Az viszont biztosan nem célravezető, ha a módszerek nem egységesek, és ha olyan eljárást alkalmaz bárki, amellyel nem mondható ki egyértelműen: a játékos nem fertőz, nem veszélyes másokra, és bátran sportolhat.

Ha mégis – látjuk, az hova vezet.