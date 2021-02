A tét mostanában egészen más, a bent maradás. Jelen állás szerint nincs ebben semmi túlzás.

Előre elnézést kérek az Újpest híveitől, nincs szándékomban sem kedvenc csapatukat, sem őket megbántani – sőt, elismerés a drukkerek kitartásáért, hűségéért –, de a következő vicc pontosan leírja a helyzetüket. A srác kikiabál a konyhába az édesapjának, jöjjön be gyorsan, mert a tévé éppen azt mutatja, hogy bajnoki címet ünnepel az Újpest, a papa visszakérdez, hú, melyik csatornán, mire a srác rávágja: a Filmmúzeumon.

A poén sajnos ül. A legutóbbi NB I.-es arany időpontja, 1998 ugyanis már a lila ködbe vész.

A tét mostanában egészen más, a bent maradás. Jelen állás szerint nincs ebben semmi túlzás.

E fenyegetettséget Diósgyőrben, Budafokon, Zalaegerszegen sem egyszerű megélni, hát még Zsengellér, Szusza, Göröcs, Bene, Fazekas, Törőcsik klubjában! A magyar futball örökös kínját – hogy önmagában nem egykori szédítő magassága, nem is mai mélysége viselhető el nehezen, hanem a kettő egyedülálló kontrasztja – az újpestiek kétszeresen is megszenvedik. Persze nem a mindenféle kötődés, emlék, tisztelet nélküli tucatlégiósok, akik még nem ismerhették a régi, nagy Újpestet, csak ezt a mait. És végképp nem a belga tulajdonos-elnök, Roderick Duchatelet, aki kereken tíz éve már romhalmazba toppant be, akkori fellépése alapján megváltóként.

Csakhogy egy-egy – a hajdani diadalokhoz természetesen nem mérhető – fellángolástól eltekintve azóta is tart az agónia. A vezérkar pedig mintha már nem is tudna jót húzni. Egyelőre az újabb edzőcsere sem vált be, hiszen a Predrag Rogan helyére szerződtetett Michael Oenning a Fehérvár elleni 0–5-tel nyitott, majd Mezőkövesden is elszenvedte történelme első vereségét a csapat (2–3). Pedig Szuszáék vagy Törőcsikék legfeljebb hírverő gálameccsre vetődtek volna el oda, és ha tízet rúgnak, akkor is az egy szem becsületgólt ünnepelte volna lelkesen Matyóföld népe.

A ’Kövesd azóta persze sokat változott. Az Újpest azonban még többet, és a másik irányba. Magyarország emblematikus klubjai közül ma már az egyetlen, amelynek tulajdonosa van, de gazdája nincs. Ezért sürgősen meg kell találnia azt, pontosabban a megmentőjét. Vagy ha ez így nem megy, akkor a megmentőnek az Újpestet. Nem néhány „hottentotta” vendégművész jövedelmének biztosítására, nem is csak a még létező, jó pár ezres tábor megnyugtatásáért, hanem az egész magyar labdarúgás hasznára, üdvére.

Nincs annyi erős bástyánk, hogy az egyiket csak úgy, a szemünk láttára hagyjuk elporladni.