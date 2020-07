Lionel Messi a Barcelona csapatánál marad a pályafutása végéig. A katalán futballklub elnökétől származik ez a kijelentés. Josep Bartomeu ezzel azokat a pletykákat igyekszik cáfolni, amelyek az argentin futballista 2021-es távozásáról szólnak. Messi szerződése jövőre jár le az egyesületénél, nem csoda, hogy sokan találgatják, mik a tervei. Az idei bajnoki fiaskót eredményező, a Barcelonától szokatlanul gyenge teljesítményt látva kaptak szárnyra a pletykák. Bartomeu elnök szavai alighanem megnyugtatják a Barcelona-szurkolókat.

Számukra még megnyugtatóbb csak az lehetne, ha a következő szezonban csapatuk az első helyet szerezné meg a bajnokságban, maga mögé utasítva a Real Madridot.

Lionel Messi maradásáért alighanem azok is szurkolnak, akiknek a szívük más csapatért dobog. Ha pályafutását a Barcelona színeiben tudná le a zseniális labdarúgó, az szép példája lenne a klubhűségnek. A szurkoló szeret hinni abban, hogy a profi sport nem egyszerűen üzlet, hanem valami összetettebb dolog annál. Olyasmi, amiben az olyan régivágású fogalomnak, mint a klubszellem, még van értelme. Szükségszerű, hogy a játékosok, az edzők klubról klubra vándorolnak pályafutásuk során. Ha nem lenne mobilitás, annak nemcsak az üzlet, hanem a játék is kárát látná. A legutáltabb riválistól érkező gólvágót is örömmel fogadja a szurkoló, aki közben árulónak tartja az ő csapatát elhagyó kedvenceit. Nem csoda, hiszen minden drukker a klubja erősödésében érdekelt. Ezért fogadja el természetesnek a játékosvándorlást. Minden szurkoló elvárja, hogy az új szerzemények úgy játsszanak, hogy elhiggye nekik, akár meg is halnának a pályán a sikerért. A klubtól távozókkal kapcsolatban nehezen szabadul az ember a gondolattól, hogy nincs azoknak szívük. Persze a szurkoló néha képes elfogadni, ha valamelyik nagy kedvence távozik, mert annyira szereti, hogy örül felívelő pályájának. De a szíve majd megszakad érte. Jól ismerik ezt az érzést például azok a Fradi-szurkolók, akik megélték Nyilasi távozását Ausztriába.

Az olyan játékosok, mint Lionel Messi vagy Francesco Totti, aki a Rómánál bizonyította hűségét, hozzásegítik a szurkolót ahhoz, hogy megértse saját ragaszkodását a csapatához.

A Tottik és Messik révén tud lélekben gyerek maradni minden vérbeli drukker.

Márpedig gyermeki lelkesedés és elfogultság nélkül aligha van értelme focit nézni. Hagyjuk meg azt a jobb sorsra érdemes játékvezetőknek, akik kénytelenek feláldozni magukat a játékért és felnőttként élni. Le a kalappal előttük!