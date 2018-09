Egy frissen napvilágot látott felmérés eredményének tanúsága szerint egyre növekszik a hobbifutók létszáma Magyarországon. A kutatás megállapította azt is, hogy a futók saját bevallásuk szerint aktívabbak lettek korábbi önmagukhoz képest, vagyis többet futnak, mint tavaly. Ez már csak azért is érdekes, mert általában a múlt szokott szebb színben feltűnni emlékeinkben. Ennek alapján azt vélelmezhetnénk, hogy a futók az elmúlt években produkált teljesítményüket becsülik nagyobbnak. Mivel ez nem így van, levonhatjuk a következtetést: fejlődnek a hobbifutók.

Érdemes volna megkérdezni a magyar amatőrsport-élet más szereplőit, hogy miként ítélik meg teljesítményüket. Amennyiben például a kispályás futballisták is úgy becslik, hogy a korábbinál több gólt lőnek, akkor elkezdhetünk gyanakodni, hogy sportágtól függetlenül a hobbisták évről évre jobbnak érzik magukat. Nem is zárhatjuk ki azt, hogy helyzetértékelésük hibátlan.

A fejlődés megállíthatatlan, mint tudjuk.

A bevezetőben említett felmérésből az is kiviláglik, hogy a legnagyobb népszerűségnek örvendő hobbisport a futás. A futók tábora pedig nemcsak a teljesítményének növekedéséről számolt be, hanem arról is, hogy egyre többet áldoz felszerelésre. (És minden bizonnyal versenyzésre is.) Ez gazdaságilag és népegészség­ügyileg is fontos, mert ez jól szolgálja a sportboltosok és a versenyszervezők egészségét is, hiszen jólétük alapja a jól költő futó. Érdekes, hogy a versenyzés milyen fontos szerepet játszik a futók életében. Talán azért is, mert az erőpróbák olyan közösségi eseménynek számítanak, ahol majdnem mindenki hendikeppel indul ellenfeleihez képest.

Ha belehallgatunk a rajt előtti percekben folyó társalgásokba, világossá válik, hogy a futók jó része éppen sérült, kialvatlan, fáradt egy előző napi edzéstől, formán kívül van, vagy egy másnapi versenyre tartalékol. A lényeg, hogy az aktuális versenyen minden bizonnyal gyengébben fog szerepelni az elvárhatónál. Ha mégsem, az maga a csoda.

Az amatőr futók nagyszerű célpontjai a kereskedelemnek. Minél többet olvasgat valaki a témában, egyre világosabb lesz számára, hogy teljesítménye annál jobb lesz, minél többet vásárol. Nem csoda, hogy egy magát naprakész információk­kal bíró sportembernek tekintő futó például étrend-­kiegészítők nélkül el sem tudja képzelni az életét. Egy lépést sem tesz kulacs nélkül, hisz fél óra futás közben is bármikor kiszáradhat. Hogy minden tökéletes legyen, telefonjával futás közben is fényképezi magát. Mert olyan jó azonnal megosztani az élményt! Jobb mint megélni.