2020 – hogy legyünk stílszerűek: dupla húsz – első vb-győztese a dartsvilágbajnok lett, hiszen a PDC-vb fináléját január elsején rendezték. A döntő pedig olyan volt, amilyen az egész viadal. Izgalmas, változatos, meglepetés végeredménnyel. Hiszen új király ülhetett a dartsvilág trónjára, a skót Peter Wright…

A lándzsadobálók világbajnokságán eddig „csak” királyok születtek.

Most viszont, Fallon Sherrock kisasszonynak köszönhetően királynője is „termett” a sportágnak.

Az angol hölgy ugyanis az első nő, aki a PDC történetében – a férfiak mezőnyében vb-n – meccset nyert. És, ha már ott volt, mindjárt kettőt. Amikor Fallon az első meccsén megverte Evettset, még csak szerencséről beszéltek a szakértők. Ám a világranglistán tizenegyedik Suljovic legyőzése már igazi szenzációnak számított. Persze csak annak, aki nem látta, milyen precizitással hajigálja az apró nyilakat Sherrock kisasszony.

A darts-vb helyszíne, a londoni Alexandra Palace népe egy pillanat alatt zárta szívébe a törékeny szőke lányt, aki végül a soron következő meccsén, Dobey ellen sem vallott szégyent. Bár a tündérmese itt véget ért, mert 4–2-re vesztett. Sherrock szereplése azonban olyannyira feledtetett minden mást, hogy szinte észre sem vettük, hogy két korábbi világbajnok – a holland Raymond van Barneveld és az angol Rob Cross – jóformán csak betévedt a vb-re, és már utazhatott is haza…

Ez a darts-vb egyébként is a változások, a meglepetések világbajnokságának tűnik, már csak a fentebb felsoroltak miatt is. Emellett rengeteg fiatal titán bukkant fel, akik az úgynevezett második vonalból léptek az élmezőnybe. Persze ezek az ifjak, mint például a belga Dimitri Van den Bergh vagy az angol Nathan Aspinall, már eddig is ott sertepertéltek a legnagyobbak között, most azonban igencsak letették a névjegyüket. Lásd: Aspinallt csak a világelső Michael van Gerwen állította meg a döntőbe jutásért…

A másik elődöntő hangulata némiképp árnyékot vetett a vb-re. A skót, különc frizurájú Peter Wright és a walesi Gerwyn Price ugyanis verbálisan is megütköztek a szizáltábla előtt. Végül a „dobálásban” a skót kerekedett felül. Erre Price úgy vett „elégtételt”, hogy nem fogott vele kezet. Valószínűleg a skótot ez nem különösebben zavarta, hiszen ő vívhatta a finálét a holland dartsfenomén, Gerwen ellen, és végül le is győzte.