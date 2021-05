Napjaink örökzöld témája Szergej Rebrov távozása vagy maradása. Naponta érkezik szinte tucatnyi hír, egyik részük az első, a másik a második lehetőséget támasztja alá, és mert fogalmunk sem lehet, melyik a hiteles, így alighanem ez a kérdés teljes közömbösségbe torkollik. Amikor eldől, szinte már senkit sem fog érdekelni.

A Ferencváros vezetőedzőjének még egy évig él a szerződése, állítólag egymillió euró a kivásárlási ára – Kubatov Gábor elnök szerint az ukrán szakember már február 10-én jelezte, hogy menni akar, talán tényleg van, aki leszurkol érte ennyi pénzt. Ha igen, akkor a Fradi tényleg edzőt keres, természetesen több név is felröppent már, de ezek zöme nem több kattintásvadász találgatásnál. Az osztrák Kronen Zeitung viszont biztosan tudni véli, hogy Peter Stöger megegyezett a Ferencvárossal, a felek hamarosan aláírhatják a két esztendőre szóló szerződést, és ezt hamarosan be is jelentik. Az osztrák vezetőedző korábban 168 mérkőzésen irányította a Kölnt, később dolgozott a Borussia Dortmundnál is, a legutóbbi idényt pedig az Austria Wiennél töltötte, utóbbi közel áll a szívéhez, korábban is irányította már, mi több, futballistaként is éveket töltött a lila-fehér színeket viselő csapatnál.

És ennyi már ki is csapta a biztosítékot a Fradi szurkolóinál. A héten egy hatalmas, német nyelvű molinót feszítettek ki a Groupama Aréna elé magyarra fordítva ezzel a felirattal: „Nem szeretnénk lila disznót! Stöger? Köszönjük, nem!”

Kíváncsi lennék, hallottak-e ők valaha Nyilasi Tiborról. Ő a Ferencváros egyik ikonja, aki 1983-ban úgy döntött, az Austria Wienhez szerződik, öt évet töltött el ott lila-fehérben, és ettől nem égett le a bőre. Néhány év múlva vezetőedzőként is bajnoki címet nyert a Fradival, és a szurkolók méltán ölelgették agyon ezt a „lila disznót”. Mehetünk messzebb is vissza az időben, egészen 1965-ig, amikor egy másik zöld-fehér legenda, Lakat Károly az MTK edzője lett. Az öltözőben így mutatkozott be: „Maguk ismernek engem, tudják, a vérem is zöld, de mostantól azért dolgozom, hogy az MTK bajnok legyen.”

Persze, akkor, de

még Nyilasi korában is más volt a világ, mostanában olyasmik miatt is gyűlölködni tudunk, amiken régen simán átsiklottunk.

Ebedli Zoltán nimbuszának jottányit sem ártott, hogy a Fradiból egy évre a leggyűlöltebb lilákhoz, azaz Újpestre igazolt, ma esélye sem lenne visszatérni az Üllői útra ilyen mocskos árulást követően.

Nem azért kérdezem, mert visszasírnám a régi időket: ez normális?