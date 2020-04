Demeter Bence és Hegyi Dóra egy csapásra filmsztár lett. Senki se üsse fel a Filmkalauzt vagy valamelyik internetes katalógust, nevezett hírességek ugyanis nem színészek, hanem sportolók. S most, a bezártság idején modern keletű „szakmát” gyakorolva vloggerek. A világbajnok öttusázó és a korábbi aerobik-bajnoknő gondolt egyet, és kedves filmet forgatott arról, hogyan lehet a négy fal közé zárva mozogni, akár több sportágat ötvözve.

Kezében a párbajtőrrel Bence hol Dóra egylábas támaszban előre kinyújtott lábfejével iskolázik, hol pedig két lábfeje között tart célra, vagy éppen gyorsúszó mozdulatot imitálva erősít TRX-kötéllel. A rövid videó – amin, miként készítőik elmondták, órákat dolgoztak a forgatással és a vágással együtt – hatalmas sikert aratott, a Facebookon valósággal tarolt. Demeter Bence és Hegyi Dóra persze „egy pár”, a már-már intim mozdulatokra, a kedves mosolyokra ez a magyarázat.

A futballista Vida Máté és a kézilabdázó Fodor Csenge az NSO-n mesélt arról, hogyan segítik, biztatják egymást a nehéz napokban. Nem csak futnak, erősítenek együtt, kiegészítő sportként pingpongoznak is, sőt Máté még arra is kapható, hogy kézilabdakapusként csillogtassa képességeit. De említhetnénk a Magyar Nemzetben megszólaló és képeken is szereplő tornászokat, akiket csak a belmagasság akadályoz meg abban, hogy a flikknél is hajmeresztőbb gyakorlatokat végezzenek.

Aki tehát nagyon akarja, feltalálja magát. Mindez persze nem helyettesítheti a mindennapok megszokott rutinját, de szinten tartásnak és még inkább lelki feltöltődésnek tökéletesen megteszi. Mert különösen azoknak, akiknek lételemük a mozgás, a bezártság duplán csapás.

A sportolók, akiknek az életét a járvány gyökeresen felforgatta, példát mutathatnak a nehéz napokban.

Helyesebben, inkább ők mutassanak példát, mint a világhálón felbukkanó számos kalóz.

Sokan úgy fogadták a veszélyhelyzetet, majd a kijárási korlátozást: internet továbbra is van, ugyan mi történhet? Ahogy követik egymást a hetek, mindannyian rádöbbenhetünk arra, az ember nem arra született – lett teremtve –, hogy kezében egy okoskészülékkel pásztázza a világot. Hanem hogy a két lábával járja be a neki rendelt területet, amely lehet, hogy jelenleg csupán a közeli park, a kert vagy a lakás néhányszor tíz négyzetmétere, de mozogni akkor is muszáj.

Hogyan is mondta annak idején a kiváló humorista és sportújságíró, Peterdi Pál? A láb mindig kéznél van.