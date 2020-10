Rengeteget hibáztak, ami nem várt vereséget okozott

A 2020/2021. évi röplabda Magyar Kupa nyolcaddöntőjének első mérkőzésén, szerdán este meglepő vereséget szenvedett a fővárosban a Dunaferr SE csapata.

A vendégek úgy utaztak el, hogy magabiztos sikerrel kezdjék a párharcot. Nem sikerült.

Kistext – Dunaferr SE

3:1 (26, -18, 34, 17)

Kistext: Török, Szalai, Chamone, Bokor Flachner, Gönczi, Farkas (liberó). Cs.: Török., Oláh, Ghazal, Kocsondi, Lassu (l.). Vezetőedző: Weczera Csaba.

Dunaferr: Garrett, Ambrus B., Cranston, Boa Sz., Tomanóczy B., Mészáros D., Gebhardt Á. (l.). Cs.: Balázs, Laczi, Majoros, Hatvany Zs., Kecskeméti. Vezetőedző: Tomanóczy Tibor.

Az első játékrész végig szoros volt, aminek a végén szettlabdája is volt az újvárosiaknak, de nem sikerült lezárni a játszmát. A második szettre összekapta magát a Dunaferr, és hétpontos különbséggel zárta az etapot. A harmadik szett maratoni csatát hozott, amiben a házigazdáknak harminchat pontra volt szükségük ahhoz, hogy újra előnyhöz jussanak. A negyedik játsz­mában hamar jelentős vezetéshez jutottak a hazaiak, amit végig meg is tartottak.

Weczera Csaba: – Az esélytelenek nyugalmával léphettünk pályára, ezért felszabadultan játszott a csapat, és bejöttek az eltervezett dolgaink. Amikor éreztük, lehet keresnivalónk, onnantól maximális koncentráció jellemezte a gárdát. Óriási gratuláció a fiúknak, hogy ilyen jó csapat ellen végéig stabilan hozták, ami bennük van. Nagyon örülünk, de tudjuk, ez csak az első felvonás volt, a visszavágó még ennél is nehezebb lesz.

Tomanóczy Tibor: – Rengeteg hibával játszottunk, majdnem két szettnyi pontot ajándékoztunk a Kistextnek, amely összességében megérdemelten nyert. Egy ilyen meccsen nem szabad félvállról venni semmit. A visszavágón sokkal jobban kell koncentrálnunk ahhoz, hogy meglegyen a továbbjutás.