Szalaiék a BL-indulásért küzdenek

A német labdarúgó-bajnokság élvonalában szereplő mindkét magyar labdarúgó számára komoly tétje lesz a szombati utolsó fordulónak: a Szalai Ádámot foglalkoztató Hoffenheim a Bajnokok Ligája-, Gulácsi Péter csapata, az RB Leipzig pedig az Európa Liga-szereplés kiharcolásának reményében lép pályára.

A válogatott csatár és kapus klubjának is egyszerű a helyzete, ha nyer, eléri a célját, ez azonban egyiknek sem ígérkezik könnyűnek.

A Hoffenheim a harmadik helyezett Borussia Dortmundot fogadja, amely papíron ugyan még nem biztosította be BL-szereplését, de szinte biztos hogy a következő idényben a legrangosabb sorozatban vehet részt, mivel hattal jobb a gólkülönbsége, mint a három pont lemaradással ötödik, azaz a BL-ről ezzel még éppen lemaradó Bayer Leverkusennek. Amennyiben nem győz a Hoffenheim, csak akkor lesz BL-résztvevő, ha a vele azonos pontszámmal álló, de hárommal rosszabb gólkülönbséggel mögé szoruló leverkuseniek nem szereznek több pontot a Hannover ellen. Siker esetén extrém esetben maradhat le a BL-ről a Hoffenheim, mégpedig ha egy góllal nyer, miközben a Leverkusen öttel.

A hatodik helyezett lipcseieknek a biztos Európa-liga-induláshoz az a feladatuk, hogy begyűjtsék a három pontot a Dárdai Pál által irányított Hertha BSC vendégeként. A hetedik Eintracht Frankfurt kupadöntős, a fináléban a bajnok Bayern Münchennel találkozik, így vagy a kupából mehet az európai porondra, vagy – veresége esetén – a hetedik helyezett indulhat a második számú kupasorozatban. Ez azt jelenti, hogy a lipcseieknek a nyolcadik pozíciót elfoglaló Stuttgart előtt kell maradniuk az európai kupaszereplésért. A svábok két pont hátránnyal és hárommal rosszabb gólkülönbséggel követik a Leipziget, amelynek így a döntetlen is elég, ha a Stuttgart négynél kisebb különbséggel győz Münchenben. Papíron még a BL-re is van esélye Gulácsiéknak, de ahhoz győzelmük mellett arra is szükségük van, hogy a Hoffenheim és a Leverkusen is vereséget szenvedjen a zárókörben.

A bennmaradásért vívott küzdelemben még három csapat érintett: a Freiburg, a Wolfsburg és a Hamburg. Utóbbi már csak az osztályozós helyet érheti el, de azt is csak akkor, ha hazai pályán legyőzi a Borussia Mönchengladbachot, s közben a Wolfsburg kikap sereghajtó vendégétől, a Kölntől. A Wolfsburg akár teljesen megmenekülhet, ha nyer és az előtte álló Freiburg alulmarad az Augsburggal szemben. Ez esetben a Freiburg kényszerülne pótvizsgára.

Bundesliga, 34. forduló:

Bayern München-VfB Stuttgart 15.30

Freiburg-Augsburg 15.30

Hamburger SV-Borussia Mönchengladbach 15:30

Hertha BSC-RB Leipzig 15:30

Hoffenheim-Borussia Dortmund 15.30

Bayer Leverkusen-Hannover 96 15:30

Mainz-Werder Bremen 15:30

Schalke 04-Eintracht Frankfurt 15:30

VfL Wolfsburg-1. FC Köln 15.30

A tabella:

1. Bayern München 33 91-24 84 pont – már bajnok

2. Schalke 04 33 52-37 60

3. Borussia Dortmund 33 63-44 55

4. 1899 Hoffenheim 33 63-47 52

5. Bayer Leverkusen 33 55-42 52

6. RB Leipzig 33 51-51 50

7. Eintracht Frankfurt 33 45-44 49

8. VfB Stuttgart 33 32-35 48

9. Bor. Mönchengladbach 33 46-50 47

10. Hertha BSC 33 41-40 43

11. Augsburg 33 43-44 41

12. Werder Bremen 33 35-39 39

13. Hannover 33 42-51 39

14. FSV Mainz 05 33 37-50 36

15. SC Freiburg 33 30-56 33

16. VfL Wolfsburg 33 32-47 30

17. Hamburger SV 33 27-52 28

18. 1. FC Köln 33 34-66 22 – már kiesett

Borítókép: Szalai a Stuttgart elleni bajnokin

AFP / DPA / Marijan Murat