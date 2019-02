Ronaldóék simán verték a Sassuolót

A címvédő Juventus fölényes, 3-0-s győzelmet aratott a Sassuolo vendégeként vasárnap az olasz labdarúgó-bajnokság 23. fordulójában, így 11 pontra növelte előnyét a második Napolival szemben.

A meccset a hazaiak kezdték jobban, több nagy helyzetet is elpuskáztak, majd a Juventus fokozatosan átvette az irányítást, és Sami Khedira révén megszerezte a vezetést. A második félidőben végig jobban játszott a torinói együttes, amelyben előbb Cristiano Ronaldo, majd a hajrában Emre Can is eredményes volt.

Serie A, 23. forduló:

Sassuolo-Juventus 0-3 (0-1)

korábban:

Atalanta-SPAL 2-1 (0-1)

Sampdoria-Frosinone 0-1 (0-1)

Torino-Udinese 1-0 (1-0)

Bologna-Genoa 1-1 (1-1)

szombaton játszották:

Parma-Internazionale 0-1 (0-0)

Fiorentina-Napoli 0-0

pénteken játszották:

Chievo-AS Roma 0-3 (0-2)

csütörtökön játszották:

Lazio-Empoli 1-0 (1-0)

később:

AC Milan-Cagliari 20.30