Őrült meccset játszott a Juve és a Napoli

A hazai csapat 3-0-ra vezetett, de a hajrában úgy tűnt, hogy pontosztozkodással zárul a mérkőzés, végül egy öngól döntött.

A torinóiak az első félidőben kétgólos előnybe kerültek, előbb Danilo, majd Gonzalo Higuaín oldott meg gyorsan és határozottan egy helyzetet a 16., illetve a 19. percben. Cristiano Ronaldo pontos lövése nyomán a 62. percben már 3-0 volt az eredmény a Juventus javára, nem sokkal később mégis ismét nyílttá vált a mérkőzés: Konsztantinosz Manolasz a 66. percben fejelt a hazaiak kapujába, két perccel később pedig Hirving Lozano volt eredményes lábbal. A 81.-ben pedig az egyenlítés is összejött Giovanni Di Lorenzo jóvoltából.

A találkozót mégis a Juventus nyerte meg, mert egy szabadrúgásnál a menteni igyekvő Kalidou Koulibaly rosszul találta el az ívelt labdát, amely a lábszáráról a bal felső sarokba került.

Koulibaly scored a 90th minutes screamer to hand juventus all 3 points

