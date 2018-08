Már bajnokként fogadja a Barca a Realt

Már bajnokként fogadja a Barcelona a Real Madridot a spanyol labdarúgó-bajnokság 36. fordulójának rangadóján vasárnap este, így az El Clásicón ezúttal csak a presztízs a tét.

A katalánokat az érzelmi motiváción túl szakmailag az sarkallhatja, hogy megőrizzék idénybeli bajnoki veretlenségüket. Ez legutóbb a Real Madridnak sikerült 1932-ben, azt megelőzően két évvel pedig az Athletic Bilbaónak.

A motivációt illetően a Real is kihívásokkal küzdhet a Camp Nouban, tekintve, hogy már a Bajnokok Ligája három hét múlva esedékes kijevi döntőjére hangol az együttes. A tavaly bajnok fővárosiaknak még az éremszerzés sem biztos, bár nagyon valószínű, hogy dobogóra állhatnak.

A szezont a Real Madrid spanyol Szuperkupa-diadala vezette fel, Zinédine Zidane együttese kettős győzelemmel, 5-1-es összesítéssel múlta felül a Barcelonát, amely új edzővel vágott neki az idénynek. Ernesto Valverde munkája az ősz folyamán egyre inkább beérett, ugyanakkor a Real klubvilágbajnokságon való decemberi részvételének is köze lehetett ahhoz, hogy karácsony előtt a katalánok 3-0-ra nyertek a Santiago Bernabéu Stadionban.

A két együttes eddig 175 alkalommal mérkőzött meg egymással a bajnokságban, a Barcelona 70, a Real Madrid 72 győzelmet aratott, míg 33 összecsapás döntetlennel zárult. A gólkülönbség a katalánok szempontjából 280-283. Házigazdaként a Barcelona 49 sikere mellett 20 vereséget szenvedett el, míg 18-szor nem bírtak egymással a felek.

Az összecsapás további érdekességei közé tartozik, hogy Andrés Iniesta először lép pályára a barcelonai közönség előtt azt követően, hogy múlt héten bejelentette: 22 év után a szezon végén elhagyja a klubot. Emellett

a bajnoknak kijáró gratuláció is kétséges az ellenfél részéről, ugyanis a hazaiaknak elvileg a Real-játékosok alkotta sorfal között kellene pályára lépniük.

Ezzel kapcsolatban egyelőre egymásnak üzengetnek a felek.

A bajnoki cím mellett a három kieső is biztossá vált már, így az európai kuparészvételt érő helyekért küzdenek még az érintettek. A BL-csoportkörös induláshoz a negyedik helyen álló Valenciának egy pont kell a hátralévő három fordulóban. Az ötödik helyezett Real Betis Európa Liga-főtáblája már biztossá vált, de a sevillaiak után nagy a tülekedés. A városi rivális is ennek a sűrű mezőnynek a tagja, a Sevilla jelenleg nem áll kupaindulást érő helyen, pedig az együttes 2012 óta egyszer sem hiányzott az európai porondról, s az utóbbi hat évben háromszor is megnyerte az EL-t.

La Liga, 36. forduló:

péntek:

Sevilla-Real Sociedad 21.00

szombat:

Girona-Eibar 13.00

Athletic Bilbao-Real Betis 16.15

Celta Vigo-Deportivo La Coruna 18.30

Villarreal-Valencia 20.45

vasárnap:

Málaga-Alavés 12.00

Atlético Madrid-Espanyol 16.15

Las Palmas-Getafe 18.30

FC Barcelona-Real Madrid 20.45

hétfő:

Leganés-Levante 21.00

A tabella:

1. FC Barcelona 34 87-21 86 pont – már bajnok

2. Atlético Madrid 35 55-18 75

3. Real Madrid 34 82-37 71

4. Valencia 35 62-36 67

5. Real Betis 35 56-54 59

6. Villarreal 34 49-41 54

7. Getafe 35 40-32 49

8. Sevilla 34 42-54 48

9. Girona 35 47-53 48

10. Real Sociedad 35 63-55 46

11. Celta Vigo 35 54-51 45

12. Eibar 35 37-47 44

13. Alavés 35 34-48 41

14. Athletic Bilbao 35 38-45 40

15. Espanyol 35 29-41 40

16. Leganés 35 29-43 40

17. Levante 35 34-50 40

18. Deportivo La Coruna 35 34-69 28 – már kiesett

19. Las Palmas 35 23-70 22 – már kiesett

20. Málaga 35 23-53 20 – már kiesett

Borítókép: Messi és Asensio csatája a decemberi El Clásicón a Bernabeuban

AFP PHOTO / Javier Soriano