Kyrgios minden ásza kétszáz dollárt ér a károsultaknak

Később egy harmadik ausztrál, John Millman is támogatásáról biztosította Kyrgios kezdeményezését.

– nyilatkozta Kyrgios csütörtöki sajtótájékoztatóján.

Az ausztrál teniszszövetséget vezető Craig Tiley megerősítette, adománygyűjtést indítanak a károsultak megsegítésére.

Nick Kyrgios has pledged to donate 200 Australian dollars for each ace he hits to help those affected by the country's bushfires.

More: https://t.co/c3sYkxdEKW pic.twitter.com/rd0OrBKRkH

— BBC Sport (@BBCSport) January 2, 2020